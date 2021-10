VfL Bochum: Torwart von Pokalgegner Augsburg zählt alle an

Bochum. FC Augsburgs Torwart Rafael Gikiewicz platzte nach dem 1:4 in Mainz der Kragen. Beim Pokalgegner des VfL Bochum herrscht dicke Luft.

Gute wirtschaftliche Zahlen präsentierte der FC Augsburg auf der Mitgliederversammlung Anfang der Woche. Sportlich dagegen läuft es bei den Bayern überhaupt nicht rund in dieser Saison. Bereits am Freitagabend gab es mit einem 1:4 beim FSV Mainz 05 einen neuen Tiefpunkt in dieser Saison. Am Mittwoch (27. Oktober, 18.30 Uhr) empfängt der VfL Bochum den Tabellensechzehnten in der zweiten Runde des DFB-Pokals im Vonovia-Ruhrstadion.

Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Bielefeld am Spieltag zuvor ist damit schon vor der Sonntagabend-Partie des VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt klar, dass der FCA in der Bundesliga hinter Bochum bleibt. Der VfL wird seinen Vorsprung auch auf Bielefeld (1:3 gegen den BVB) und Fürth (1:4 in Leipzig) mindestens halten.

Augsburgs Gikiewicz: Wir sind einfach zu satt

Augsburgs Torwart Rafael Gikiewicz, der ein höheres Debakel verhinderte, ging nach dem 1:4 noch härter mit seinem Teamkollegen ins Gericht als Bochums Manuel Riemann mit etlichen VfL-Kollegen nach dem 0:3 in Leipzig. „Mit so einer mentalen Vorbereitung kannst du nicht in der Bundesliga spielen, auch nicht in der Kreisliga“, schimpfte Gikiewicz beim Streamingdienst DAZN. „Ich habe das Gefühl, wir sind einfach zu satt und haben keine Lust, in der Bundesliga zu spielen – das geht nicht.“

Auch der zu dieser Saison zum FCA zurückgekehrte Trainer Markus Weinzierl sprach Klartext: „Ich hätte in der Pause jeden Einzelnen auswechseln können.“ Bereits nach 26 Minuten stand es 3:0 für den FSV Mainz, dem Augsburg als „Vorspeise“, wie Gkiewicz schäumte, offenbar bestens schmeckte.

Auch Manager Reuter steht mittlerweile in der Kritik

Der FCA jedenfalls liegt mit nur einem Sieg (1:0 gegen Mönchengladbach) und drei Remis (Frankfurt, Union Berlin, Bielefeld) mit sechs Punkten nur auf Rang 16. Laut „kicker“ wird die Luft auch für den langjährigen Manager Stefan Reuter dünner, der die Augsburger seit Ende 2012 zu etlichen Erfolgen geführt hat.

Zur Erinnerung: Augsburg stieg in der Saison 2010/11 als Tabellenzweiter der 2. Liga auf. Punktgleich mit dem VfL Bochum, der dann knapp in der Relegation scheiterte an Mönchengladbach. Augsburg hat sich in der Bundesliga seitdem etabliert, schaffte einmal sogar den Sprung in den Uefa-Cup.

Kartenvorverkauf: Ab Montag können Mitglieder Tickets erwerben

Jetzt aber läuten die Alarmglocken, und vor dem nächsten Bundesliga-Spiel gegen Stuttgart will der FCA im Pokal die Wende zum Besseren einläuten.Der VfL dagegen, wirtschaftlich deutlich schwächer aufgestellt als der langjährige Bundesligist, will mit aller Macht wie im Vorjahr in die 3. Runde einziehen.

Bis zum Sonntag können Dauerkarten-Inhaber/innen ihr Vorkaufsrecht nutzen, zugelassen sind wie gegen Frankfurt erneut 20.000 Fans. Ab Montag, 25. Oktober, 10 Uhr, können dann VfL-Mitglieder maximal zwei Tickets/Person für die verfügbaren Plätze erwerben. Sollten am Dienstag, 26. Oktober, noch Karten verfügbar sein, erfolgt ab 10 Uhr der freie Verkauf im Ticketonlineshop (ebenfalls maximal zwei Tickets pro Person).

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den IKZ-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: IKZ-Home