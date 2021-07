Vier abgemagerte Pferde in Transporter auf A 44 entdeckt

Werl/Unna. Vier abgemagerte Pferde hat die Polizei aus einem Transporter auf der A44 befreit. Die Tiere kamen aus Rumänien und sollten in die Niederlande.

In einem völlig überladenen Transporter haben Polizeibeamte vier abgemagerte und leicht verletzte Pferde entdeckt. Den Einsatzkräften war das „extrem ungepflegte“ Fahrzeug auf der Autobahn 44 zwischen Werl und Unna aufgefallen, woraufhin sie es anhielten und kontrollierten.

Bis zu der Kontrolle am Freitagnachmittag waren die Tiere bereits zehn Stunden lang in dem Transporter unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach sollten die Tiere am Freitag von Rumänien bis in die Niederlande zum Schlachten gebracht werden. „Vier Pferde auf dem Weg in die Niederlande - aber bitte nicht so!“, hieß es in der Mitteilung der Polizei.

Insgesamt vier abgemagerte und mit leichten Verletzungen versehene Pferde standen auf der Ladefläche des Transporters. Foto: Autobahnpolizei Dortmund

Nach der Kontrolle des Wagens kümmerte sich eine Veterinärin um die Pferde, die artgerecht untergebracht wurden. Der Fahrer bekam eine Anzeige, weil der Transporter um 40 Prozent überladen war. Die Polizei prüfte zudem Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. (dpa)

