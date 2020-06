Wattenscheid. Schüler einer Lerngruppe an der Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule in Wattenscheid haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind die Folgen.

An der Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule in Wattenscheid gibt es zwei Corona-Fälle, wie die Bezirksregierung Arnsberg auf Nachfrage bestätigt. Zwei Erstklässler, die dieselbe Lerngruppe besucht haben sollen, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

+++ Alle Nachrichten zum Coronavirus in Bochum gibt’s in unserem Newsblog +++

Insgesamt acht Grundschüler einer dieser Lerngruppen sind nun nach den beiden bestätigten Fällen in Quarantäne. „Sie nehmen nun an Distanzlehre teil“, sagt eine Sprecherin der Bezirksregierung. Eine Lehrerin darf nach einem Corona-Test weiter unterrichten, sie muss nicht in Quarantäne.

Einer der beiden Erstklässler hat nach Angaben der Stadt bereits am 2. Juni einen Corona-Test gemacht, dessen positives Ergebnis am Donnerstag, 4. Juni, festgestanden habe. Der Vater des Kindes hatte sich mit dem Coronavirus angesteckt und war stationär im Krankenhaus aufgenommen worden. Der letzte Schultag des Erstklässlers sei bereits eine Woche vor dem positiven Testergebnis gewesen.

Corona-Fälle an Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Wattenscheid: Fragen noch ungeklärt

Nach dem ersten bestätigten Corona-Fall in der Lerngruppe seien die anderen sieben Kinder und ihre Lehrerin getestet und in Quarantäne geschickt worden, heißt es von der Stadt weiter. Eine weitere Erstklässlerin sei ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie zeige aber keine Symptome. Beiden Schülern gehe es gut.

Ob sich die Schüler untereinander in ihrer Lerngruppe oder woanders angesteckt haben, ist unklar. „Wir vermuten eine Ansteckung im familiären Umfeld“, sagt Stadtsprecher Peter van Dyk. Für andere Schüler und Lehrer der Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule in Eppendorf sollen die beiden Corona-Fälle keine Auswirkungen haben. „Das Hygienekonzept und die Abstandsregeln haben gegriffen“, sagt Peter van Dyk. 284 Schüler besuchen die Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule.

Grundschullehrerin zeigt sich von positiven Corona-Fällen nicht überrascht

Die Schule selber äußert sich nicht zu den Fällen und verweist an die Stadt Bochum. Von dort hat es bis zur Nachfrage der WAZ keine Informationen gegeben, obwohl sie - wie es WAZ-Recherchen belegen - bereits seit Freitag von den Verdachtsfällen an der Grundschule wusste.

Die Bochumer Grundschullehrerin und Personalrätin für Grundschulen Daniela Lanz ist nicht verwundert, dass es nun auch eine der Grundschulen betroffen hat. „Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass das auch an anderen Schulen geschieht.“

Mehr Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier!