Weihnachten und Corona: Weihnachtsbaum online bestellen?

Essen. Ein geschmückter Baum gehört an Weihnachten für die allermeisten dazu. Immer mehr Deutsche bestellen ihren Weihnachtsbaum online. Die Gründe.

Ob Normanntanne, Blaufichte oder Kiefer: , ist für die meisten Menschen unvorstellbar. So wurden 2019 laut dem Verband Deutscher Holzindustrie (HDH) 29,8 Millionen Tannen verkauft – immer mehr davon im Internet.

„Vor dem Online-Trend kann man die Augen nicht mehr verschließen“, sagt Landwirt Florian Siebe. Seit über 20 Jahren baut seine Familie im nordrhein-westfälischen Lübbecke Tannen an, die sie über ihren Onlineshop mittlerweile an Menschen in ganz Deutschland verschickt.

Immer mehr Deutsche kaufen ihren Weihnachtsbaum online

Eingewickelt in Netze und verpackt in große Kartons von DHL oder DPD kommen die Bäume bei seinen Kundinnen und Kunden an. Diese lebten vor allem in großen Städten wie München, Berlin oder Köln und besitzen kein Auto, sodass sich der Baum-Transport schwierig gestalten würde.

Nach einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom hat 2019 bereits jeder zehnte Deutsche seinen Baum im Netz bestellt. „Der Weihnachtsbaum könnte in Zukunft fester Bestandteil des digitalen Warenkorbs werden, denn Lieferung und Abholung sind sehr komfortabel“, prophezeit der HDH.

Online-Geschäft mit Weihnachtsbäumen durch Corona-Pandemie immer beliebter

Corona ist laut Landwirt Siede ein „Brandbeschleuniger“ gewesen, die Nachfrage nach Tannen im Internet im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Trotzdem sei der Online-Shop bisher nur ein „Nischengeschäft“. Den Großteil seiner Bäume verkaufte er weiterhin vor Ort.

Auch der Baumarkt Hornbach bietet seiner Kundschaft seit fünf Jahren die Option, einen Weihnachtsbaum online zu bestellen. „In der Regel gibt es im Baumarkt Sortimente, die die Kunden selbst in Augenschein nehmen wollen. Die Mutmaßung war, dass das auch für Weihnachtsbäume gilt“, sagt Sprecher Florian Preuß.

Essener Händler: Weihnachtsbaum-Kauf als „Familienausflug“

Doch das Angebot werde gut angenommen, vor allem im Corona-Jahr 2020. „Mehr Bequemlichkeit“ ist laut Preuß der wesentliche Vorteil. Auch die WAZ liefert in diesem Jahr wieder Nordmanntannen aus dem Sauerland bis ins heimische Wohnzimmer. Die Bäume können telefonisch unter 0800/6060710 oder im Onlineshop unter waz.de/shop bestellt werden.

Für viele Weihnachtsbaum-Händler ist der virtuelle Verkauf allerdings keine Option. „Ich glaube schon, dass es ein Trend ist und der Bedarf nach Online-Bestellungen steigt. Aber für mich wäre die Lieferung unheimlich kompliziert“, sagt Großhändler Andreas Osbold, der seine Bäume aus dem Sauerland auch im Ruhrgebiet verkauft.

Diese Erfahrung teilt auch der Essener Landwirt Cord Kammesheidt. Für viele seiner Kundinnen und Kunden sei der Weihnachtsbaum-Kauf außerdem eine Art „Familienausflug“, der in Corona-Zeiten noch an Bedeutung gewonnen habe: „Die Kinder gucken sich stundenlang die Kühe auf unserem Hof an.“

