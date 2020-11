Wie die Städte „Impfrastruktur“ im großen Stil planen

Wie soll man ein Impfzentrum einrichten, wenn noch nicht einmal klar ist, ob der Impfstoff ein- oder zweimal gegeben werden muss. Man müsste ja im zweiten Fall für die doppelte Anzahl Impfungen planen. Aber mit solchen Fragen schlagen sich derzeit die Verantwortlichen in jeder Großstadt, in jedem Kreis herum. Denn die Impfzentren müssen bald stehen, im Dezember schon. In Dortmund etwa versucht der Krisenstab zusammen mit der Feuerwehr seit einer guten Woche, aus all den Fragezeichen und Vorläufigkeiten eine vernünftige Planung abzuleiten.

Eine zentrale Frage lautet natürlich: Welcher Impfstoff steht zuerst zur Verfügung? Bislang ging der Krisenstab davon aus, erläutert dessen Leiter Matthias Gahlen, „dass der erste Impfstoff ein komplizierter sein wird“: zu transportieren bei minus siebzig Grad oder kälter, aufzubereiten in Reinräumen von Apotheken – „und dann hat man nur eine Stunde, ihn zu spritzen“, sonst verdirbt er. Nur scheint diese Info vom Montag am Dienstag schon wieder überholt. Nun heiße es, dass das Mittel „nach der Aufarbeitung sechs Stunden lang verimpft werden kann“.

Für die „Impfrastruktur“ sind die Städte und Kreise zuständig

Das aber hat Auswirkungen auf die Standortsuche. Ein Reinraum in unmittelbarer Nachbarschaft ist nicht mehr zwingend – in jedem Fall fragt das NRW-Gesundheitsministerium die entsprechenden Kapazitäten der Apotheken und Krankenhäuser derzeit ab. Und auch soviel scheint klar: Der Bund kauft, die Länder verteilen, die Städte und Kreise sorgen für die „Impfrastruktur“ und die kassenärztlichen Vereinigungen übernehmen den medizinischen Teil.

„Wie viele Menschen wollen wir maximal pro Tag impfen können?“ Das ist die zweite zentrale Frage. Der Stadt seien etwa zwei- bis dreitausend Dosen pro Tag avisiert worden für den Anfang, erklärt Gahlen auf einer Pressekonferenz. Diese Menge will man auch verarbeiten können. Daraus folgt, wie viel Fläche und Infrastruktur benötigt wird, wie viele „Impfstraßen“ es geben soll, also parallel arbeitende Teams; man kennt es schon von den Testzentren.

Die Westfalenhallen erfüllen die Kriterien

Voraussichtlich in der kommenden Woche schon will Dortmund den Standort festlegen. Natürlich sind die Westfalenhallen im Gespräch, aber Gahlen kann derzeit nur von Kriterien sprechen: „Es müssen größere Hallen sein, sie müssen eine gute Verkehrsanbindung und Parkplätze haben.“ , in Bochum ist der Ruhrcongress der vielversprechendste Kandidat.

Über die Prioritätensetzung bei den Impfungen beraten noch Ethikkommission und Politik. Aus Sicht der Städte ist aber eines schon klar: Nicht alle Zielgruppen werden das Impfzentrum aufsuchen können oder müssen. „Die vulnerablen Personen sind zum großen Teil nicht dazu in der Lage“, sagt Gahlen. Man wird sie also daheim und im Heim impfen müssen. Die Hausarztverbände sind hier eingebunden , doch keine Stadt wird um mobile Impfteams herumkommen.

Wie einen Paketdienst aufzubauen

„Das ist mit besonderen Problemen verbunden“, erklärt der Krisenstabs- und Feuerwehrchef. „Die Menschen müssen ihr Einverständnis erklären.“ Dann die Dokumentation, einige werden neue Impfbücher benötigen, werden Fragen haben. „Und allein die Fahrtzeiten.“ Essen zum Beispiel will mehr als ein Dutzend Busse einsetzen, deren Fahrtstrecken möglichst effizient geplant werden müssen. Jede Kommune muss in kürzester Zeit eine Logistik aufziehen, die ähnlich komplex ist wie ein Paketdienst.

Immerhin will das Land ein städteübergreifendes Terminmanagement aufbauen, so dass Dortmunder oder Essener beispielsweise nach Bochum oder Mülheim ausweichen können, um Wartezeiten zu optimieren. Klar scheint auch, in Dortmund zumindest, dass das medizinische Krankenhauspersonal am Arbeitsplatz geimpft werden soll. Aber gilt das dann auch für stationäre Patienten?

Wir haben den Impfstoff, das Problem ist gelöst? Dieser Botschaft aus der Politik „muss ich widersprechen“, sagt Frank Renken, der Leiter des Dortmunder Gesundheitsamtes. Wann die Menschen immunisiert sein werden und wie alte Menschen auf den Impfstoff reagieren, sei ungeklärt, wie so viele weitere Fragen. „Ich sehe da noch eine ganz lange Zeit vor uns.“ Die Nachverfolgung, die ja parallel zum Aufbau der Impf-Infrastruktur weiterläuft, klappe nun wieder. Doch Dortmund sucht und schult weiter Personal, „das dann in der Lage ist, mit sehr hohen Inzidenzen zurechtzukommen.“ Denn mit wieder steigenden Zahlen rechnet Renken: „Der Winter liegt noch vor uns.“

>> Info: Kühlcontainer zur Miete

Zumindest für den gekühlten Transport zeichnen sich schnelle technische Lösungen ab. So bietet L&R Kältetechnik aus Sundern bereits einen umgebauten Container an. Drinnen herrschen minus 80 Grad, eine Kälteschleuse mit minus 20 Grad hält Temperatur und Feuchtigkeit niedrig, ein doppeltes Kühlsystem und ein Stromaggregat sorgen für die Ausfallsicherheit. Zur Miete bietet die sauerländische Firma ihre Entwicklung auch an, sie rechnet jedoch damit, rund 70 Container in alle Welt verkaufen zu können.