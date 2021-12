Kleiner Saisonstart: Wintersport Arena Sauerland gut besucht

Winterberg. Die neu geöffneten Ski- und Rodelhänge seien am Samstag gut besucht, sagte eine Sprecherin der Wintersport Arena. 27 Lifte sind geöffnet.

Der kleine Saisonstart der Wintersport Arena Sauerland hat am Samstag viele Menschen in die Region rund um Winterberg gezogen. Die neu geöffneten Ski- und Rodelhänge seien gut besucht, sagte eine Sprecherin der Wintersport Arena Sauerland. Gegen Mittag waren bereits einige Parkplätze voll, vor anderen bildeten sich kurze Staus. Manche Tickets, vor allem für den Samstagnachmittag, seien schon am Freitagabend ausverkauft gewesen, berichtete die Sprecherin.

Glücklicherweise war es in der Nacht auf Samstag so kalt, dass viel Schnee erzeugt werden konnte. Anstatt der ursprünglich geplanten 15 nahmen am Samstag 27 Lifte ihren Betrieb auf. Gerodelt und Skigefahren werden kann unter anderem auf den Hängen im Skiliftkarussell, im Skidorf Neuastenberg und im Familienskigebiet Sahnehang. In Girkhausen sind nach Angaben der Wintersport Arena Sauerland die Loipen gespurt. In den Skigebieten, Hütten und Verleihstationen werde die Einhaltung der 2G-Regelung kontrolliert, teilte die Arena im Vorfeld mit. In den Liften und Wartebereichen müssen medizinische Masken getragen werden.

Betreiber wollen Angebot in Weihnachtsferien vergrößern

Die Wintersport Arena Sauerland ist ein Zusammenschluss der Liftbetreiber und Skigebiete in der Region. Ein paar Loipenkilometer sind ebenfalls gespurt. Die Betreiber hoffen auf ein größeres Angebot für ihre Gäste in den Weihnachtsferien. Da muss man aber erstmal abwarten, wie das Wetter sich entwickelt.

. Die Sonne wird sich insgesamt nur kurz blicken lassen. Allerdings ändern sich die Temperaturen, denn die steigen bis zum Abend auf rund drei Grad plus an. Und gemeinsam mit leichtem bis mäßigem Regen setzt dann auch in den höchsten Lagen Tauwetter ein. Aber das wäre Schnee von gestern, denn das Wochenende ist erstmal gesichert.

27 Lifte sind am Samstag in Betrieb

Wo welche Lifte laufen, erfahren Skifahrer und Snowboarder tagesaktuell online. Unter www.wintersport-arena.de wird jeden Morgen neu das Angebot für den jeweiligen Tag eingegeben.

Im Skiliftkarussell Winterberg laufen die Lifte - sehr zur Freude der Skifahrer. Foto: Rita Maurer

Auch das Rodelparadies Ruhrquelle ist bereits mit einem Transportband an den Wochenenden geöffnet. Weitere Transportbänder sollen im Skiliftkarussell auf der Kappe und in Neuastenberg hinzu kommen. Rodellifte laufen im Skiliftkarussell an der Astenstraße, im Wintersportpark Sahnehang und im Skidorf Neuastenberg.

Seit Mitte der Woche sind 20 Loipenkilometer für Skating im Loipenskigebiet Girkhausen auf dünner Schneedecke gespurt. Nach Schneefällen können im Laufe des Freitags ein paar Kilometer hinzu kommen. Sollte genug Schnee fallen, wird es in Girkhausen auch Spuren für klassischen Langlauf geben. Auch in Wunderhausen ist eine kleine Skatingrunde auf der Wiese auf dünner Schneedecke fertig.

Mit Ticket in die Loipe

Loipentickets erhalten Gäste online unter www.nordicsport-arena.de Alle Wintersportler sollten bedenken: In den Skigebieten, Hütten und Verleihen gilt die 2G-Regel: geimpft oder genesen. Ausgenommen sind Kinder bis 15 Jahre aufgrund der Tests im Rahmen der Schulpflicht. Alle Besucher werden kontrolliert.

Um den Ablauf einfach und zügig zu gestalten, sollten die Gäste ihr Zertifikat (App oder Beleg im Original) und ihren original Personalausweis jederzeit bereit halten. In den Liften und in allen Wartebereichen herrscht Maskenpflicht (OP oder FFP2). Schals sind nicht erlaubt. Tickets werden vorwiegend online verkauft. Die Skigebiete behalten sich vor, die Besucherzahlen zu begrenzen. An den Tageskassen werden nur so lange Tickets verkauft, bis die selbst gesetzten Kontingente aufgebraucht sind.

Zumindest bis Sonntagmittag rechnen die Anbieter mit guten Bedingungen auf den mit künstlichem Schnee präparierten Pisten, weil auch Flocken von oben kommen sollen. Die Schneefallgrenze sinkt laut Deutschem Wetterdienst auf rund 400 Meter. Ab Sonntagmittag aber steigen laut den Vorhersagen die Temperaturen. Falls dann Regen dazu kommt, könnte es mit der Pracht auf den Pisten wieder vorbei sein.(mit dpa)

