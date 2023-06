Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel am Mittwoch zum Warnstreik auf. In Bochum gibt es eine zentrale Kundgebung.

Streik 1800 Beschäftigte im Handel streiken am Mittwoch in Bochum

Bochum. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel zum Warnstreik auf. 1800 Teilnehmer werden am Mittwoch in Bochum erwartet.

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des Groß- und Außenhandels in Nordrhein-Westfalen am heutigen Mittwoch zum Warnstreik auf. 1800 Teilnehmer aus 51 Betrieben werden zu einer zentralen Kundgebung in Bochum erwartet: ab 10.30 Uhr im Kortumpark, von 11 bis 11.45 Uhr auf dem Dr.-Ruer-Platz und anschließend am Bergbaumuseum.

Die Beschäftigten seien bereit, den Druck vor der nächsten Tarifrunde am 13. Juni weiter zu verstärken. Verdi fordert eine Erhöhung der Entgelte von 13 Prozent, mindestens aber 400 Euro. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft