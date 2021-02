Der Corona-Massenausbruch beim Fleischkonzern Tönnies heizt die Debatte um die Arbeitsbedingungen in der Branche weiter an. Insbesondere die Werkverträge mit ausländischen Arbeitnehmern stehen in der Kritik.

Berlin. Beim Arbeitsschutz herrscht Personalnot. Berechnungen zeigen: Ein staatlicher Kontrolleur ist für 26.000 Beschäftigte zuständig.

An Arbeit mangelt es den staatlichen Arbeitsschutzbehörden in der Pandemie nicht. Erst riefen zu Beginn der Krise die Zustände in der Fleischindustrie die Kontrolleure auf den Plan, nun müssen sie neben den alltäglichen Aufgaben, etwa der Kontrolle von Baustellen, auch noch die Homeoffice-Pflicht im Zuge des Lockdowns kontrollieren.

Im Gegensatz zur Fleischindustrie sind bisher bei der Homeoffice-Verordnung allerdings kaum Beschwerden bekannt geworden – ein Phänomen, für das es zwei Lesarten gibt. Zum einen scheinen viele Betriebe den Gesundheitsschutz ihrer Beschäftigten ernstzunehmen. Zum anderen haben die Aufsichtsbehörden aber auch offenbar gar nicht die Kapazitäten, um jeden Stein umzudrehen.

Arbeitsschutz: Ein Aufsichtsbeamter für 1.500 Betriebe

So ergeben Berechnungen der Gewerkschaft IG BAU unter Berufung auf Zahlen des Bundesarbeitsministeriums und der Bundesagentur für Arbeit, dass ein für Arbeitsschutzaufgaben zuständiger staatlicher Aufsichtsbeamter in Vollzeit in Deutschland rund 1.500 Betriebe und somit rund 26.000 Beschäftigte beaufsichtigt.

In Bayern muss ein Vollzeitbeamter sogar 38.000 Beschäftigte beaufsichtigen, in Mecklenburg-Vorpommern ist der Wert den Berechnungen der Gewerkschaft zufolge mit einer Quote von einem Kontrolleur auf 13.000 Beschäftigte noch am besten.

Berlin liegt hinter dem Bundesdurchschnitt zurück

In Berlin kontrollieren 61 Aufsichtsbeamte knapp 1,7 Millionen Beschäftigte – macht rund 27.000 Beschäftigte pro Kontrolleur. Nordrhein-Westfalen weist eine Quote von einem Kontrolleur auf 25.000 Beschäftigte auf, in Hamburg sind 49 Beamte beim Amt für Arbeitsschutz für die Einhaltung der Arbeitsschutzmaßnahmen von 1,1 Millionen Beschäftigten zuständig.

Thüringen unterschreitet den Wert der 20.000 und liegt mit 45 Aufsichtsbeamten für 870.000 Beschäftigte bei einer Quote von 1:19.000, Niedersachsen kommt auf eine Quote von 1:15.000. Dennoch: „So ist effektiver Arbeitsschutz kaum möglich“, kritisiert IG BAU-Bundesvorsitzender Robert Feiger.

Deutschland verfehlt internationale Standards

Die Internationale Arbeitsorganisation ILO und die Europäische Union fordern eigentlich, dass ein Kontrolleur maximal 10.000 Beschäftigte beaufsichtigen soll. „Für einen effektiven Arbeitsschutz reicht aber auch diese Quote kaum aus“, sagte Feiger.

Er forderte mehr Personal in den Behörden: „Wer ein Gerüst nicht ausreichend sichert, um Zeit und Kosten zu sparen, handelt grob fahrlässig. Aber je seltener ein Unternehmen kontrolliert wird, desto größer ist die Versuchung, es mit den Vorschriften beim Arbeitsschutz nicht so genau zu nehmen. Hier muss der Staat mehr Präsenz zeigen.“

Der IG-BAU-Bundesvorsitzende Robert Feiger kritisiert die Zustände in den Aufsichtsbehörden. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Kontrollen gingen um 17 Prozent zurück

Das Bundesarbeitsministerium hatte in seinem Bericht „Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz“ ermittelt, dass in allen Bundesländern 1.439 Aufsichtsbeamte in Vollzeit tätig sind. Die Zahl der staatlichen Aufsichtskontrollen ging demnach zwischen 2017 und 2019 von knapp 183.000 auf 151.000 Kontrollen zurück.

Das entspricht einem Minus von 17 Prozent. Die Bundesländer sind gemeinsam mit den Berufsgenossenschaften für die Kontrollen zuständig.

Recherchen unserer Redaktion hatten im Dezember ergeben, dass während des Lockdowns viele Bundesländer ihre Aufsichtskontrolleure ebenfalls in Homeoffice beorderten. Die Zahl der Kontrollen ging daher teils stark zurück.