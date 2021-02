Autobauer Ford investiert eine Milliarde Dollar in Köln

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) beim Autobauer Ford in Köln: Der US-Konzern will kräftig an seinem Standort in NRW investieren.

Köln/Essen. Ford will in Köln Elektroautos bauen und investiert kräftig in NRW. Nach Lesart von Ministerpräsident Laschet sagt die Entscheidung viel aus.

Es ist die größte Investition, die Ford jemals in Köln getätigt hat: Der US-Autokonzern will für die Umstellung auf Elektromobilität mehr als eine Milliarde US-Dollar – umgerechnet etwa 830 Millionen Euro – in seinen Standort in NRW stecken. „Mit dieser Investition bekennt Ford sich zu seinem europäischen Standort für Personenkraftwagen hier in Deutschland“, erklärte Ford-Europachef Stuart Rowley. Ab dem Jahr 2023 werde im Ford-Werk in Köln-Niehl das erste batterie-elektrische Volumenmodell von Ford in Europa vom Band rollen. Das Unternehmen prüfe zugleich die Möglichkeit, ein zweites rein elektrisches Fahrzeug am NRW-Standort zu fertigen.

Ford verkündete die Pläne in Anwesenheit von NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet, der die lange Tradition des Unternehmens in Köln hervorhob. „Seit 90 Jahren stellt Ford seinen Innovations- und Erfindergeist hier am Standort Köln unter Beweis“, sagte Laschet. Schon der damalige Oberbürgermeister und spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer habe das Potenzial erkannt und die Ansiedlung am Rhein forciert. Nach Lesart von Laschet zeigt die aktuelle Entscheidung von Ford, „dass Nordrhein-Westfalen ein idealer Wirtschafts- und Forschungsstandort für die Elektromobilität ist“.

Ab 2030 will Ford nur noch rein elektrische Fahrzeuge im Pkw-Angebot haben

Mit dem Aufbau des ersten europäischen „Electrification Center“ in Köln plant Ford eine umfassende Umgestaltung des Geschäfts. Der Autokonzern strebt an, im Jahr 2026 alle Pkw-Modelle mit mindestens einer batterie-elektrischen oder Plug-In-Hybrid-Variante anzubieten. Ab 2030 will Ford nur noch rein elektrische Fahrzeuge im Pkw-Angebot haben.

Auch die technische Entwicklung des neuen Elektrofahrzeugs soll in Köln erfolgen, im europäischen Entwicklungszentrum von Ford in Köln-Merkenich. Der US-Konzern setzt auch auf eine bereits vor

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (links) und Ford-Manager Gunnar Herrmann in Köln. Foto: Oliver Berg / dpa

einigen Monaten beschlossene Kooperation mit Volkswagen. So baut Ford die Entwicklung des neuen Fahrzeugs auf der VW-Plattform namens „Modularer Elektrobaukasten“ (MEB) auf. Auf dieser Grundlage will Ford nach eigenen Angaben rund 600.000 Fahrzeuge in Europa herstellen.

Experte Dudenhöffer sieht Vorteil in Kooperation von VW und Ford

Ferdinand Dudenhöffer vom Duisburger Center Automotive Research (CAR) sieht in den Investitionsplänen von Ford „eine Zukunftssicherung für den Standort Köln“. Die VW-Plattform, die Ford nutze, sei „technologisch führend“, sagte Dudenhöffer im Gespräch mit unserer Redaktion. Damit könne Ford insbesondere im Wettbewerb mit Opel punkten.

Nach der Schließung der Fertigung von Opel in Bochum ist Ford neben dem Daimler-Konzern einer der beiden großen Fahrzeughersteller in NRW. Daimler hatte sich unlängst im Düsseldorfer Mercedes-Werk dazu entschieden, auf einer Produktionslinie sowohl Verbrennungsmotoren als auch vollelektrische Fahrzeuge herzustellen. Mercedes begann Ende 2019 in Düsseldorf mit der Serienfertigung des vollelektrischen Transporters Sprinter.

Stellenabbau bei Ford in den vergangenen Jahren

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) lobte die Pläne von Ford in NRW. Mit der Auswahl von Köln als europäischem Zentrum für Forschung, Entwicklung und Produktion von Elektrofahrzeugen lege das Unternehmen „den Grundstein, um seine lange und erfolgreiche Geschichte in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten fortzuschreiben“.

Ford beschäftigt derzeit an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 hatte der Autobauer ein Sparprogramm auf den Weg gebracht – verbunden mit dem Abbau von rund 5400 Arbeitsplätzen. „Die erfolgreiche Transformation unseres Geschäfts während der letzten zwei Jahre war die Voraussetzung dafür, dass wir diese zukunftsweisende Entscheidung für den Kölner Ford-Standort treffen konnten“, betonte Gunnar Herrmann, der Chef der Ford-Werke GmbH. Das Unternehmen habe seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in den vergangenen zwei Jahren erheblich verbessert. Gesamtbetriebsratschef Martin Hennig bezeichnete die aktuelle Investitionsentscheidung als „ein wichtiges Signal für die Zukunft an die gesamte Belegschaft“.