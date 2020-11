Der Tagungsort könnte kaum besser gewählt sein, die Sicht ist beeindruckend. Der rundum verglaste Sitzungssaal im 13. Stockwerk des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden bietet Weitblick in alle Richtungen. Genau das ist es, was die sogenannten Wirtschaftsweisen für ihr Prognosen benötigen. Am Horizont ist der Taunus mit seinen sanften Hügeln zu erkennen.

Ökonomisch sind die Aussichten in der Pandemie weniger erbaulich. Deutschland befindet sich in einer Rezession, Millionen Beschäftigte sind in Kurzarbeit. Eine zweite Infektionswelle rollt derzeit über das Land hinweg. Seit Kurzem gilt ein neuer landesweiter Teil-Lockdown. Welche dauerhaften Folgen das Corona-Virus für Volkswirtschaften rund um den Globus hat, ist längst nicht absehbar. In dieser unübersichtlichen Lage treffen die Wirtschaftsweisen ihre Prognose.

Konjunktur: Selten waren Vorhersagen so schwierig wie in Corona-Zeiten

Offiziell heißt das fünfköpfige Gremium „Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“. Jedes Jahr kommen die Fachleute an rund 40 Tagen in Deutschlands zentraler Statistikbehörde zusammen. Dort sollen sie gemäß ihres offiziellen Auftrags eine Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen Lage im Land vornehmen und den Regierenden aufzeigen, mit welchen Entwicklungen zu rechnen ist.

Ihre Vorhersagen erhalten viel öffentliche Aufmerksamkeit und sind Grundlage für zentralen Entscheidungen der deutschen Politik. Selten war diese Arbeit aber so kompliziert wie in diesem Jahr. Trotzdem werden die Ratsmitglieder am kommenden Mittwoch ihr Gutachten an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) übergeben. Wie immer im November, aber erstmals virtuell.

Wirtschaftsweisen: Seltener Blick hinter verschlossene Türen

Doch wie lässt sich eine fundierte Prognose treffen, wenn ein Virus die Welt auf den Kopf stellt? Es ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Ein Ergebnis muss es trotzdem geben. So will es ein Gesetz aus dem Jahr 1963, das die Grundlage für die Arbeit des Rats bildet. Nicht immer sind sich die Experten in ihren fachlichen Einschätzungen einig. Für den Streitfall gibt es Minderheitenvoten, die dem fertigen Gutachten angefügt werden. Normalerweise tagt das Gremium komplett hinter verschlossenen Türen.

Unsere Redaktion hat aber die seltene Gelegenheit, bei einer Beratungssitzung für knapp zwei Stunden dabei zu sein – wegen der Pandemie nur per Videozuschaltung. Inhalte oder Details des Berichts dürfen im Vorfeld nicht nach außen dringen. Klar ist dennoch: Corona ist 2020 das beherrschende Thema. Bei dem Treffen an diesem Morgen geht es vor allem um die Frage, in welcher Form die Auswirkungen der Pandemie einfließen.

Soll die Prognose die Aussicht zu einem bestimmten Stichtag abbilden? Oder ist es in der fortschreitenden Pandemie sinnvoller, Risikoszenarien zu entwerfen? Wie fließen steigende Infektionszahlen ein? Immerhin sind sie das entscheidende Kriterium für die Verhängung neuer politischer und wirtschaftlicher Auflagen. Was ist mit weiteren Shutdowns?

Pandemie stellt Wirtschaftsweisen vor besondere Herausforderungen

Kurz darauf geht es an die Textarbeit. Satz für Satz, Wort für Wort wird durchgegangen. Soll etwa im Kapitel zur internationalen Konjunktur von einer „unerwartet schnellen“ Einführung einer Impfung die Rede sein? Oder ist das schon wertend? Gegenvorschlag: eine „besonders schnelle Einführung“. Der Kompromiss lautet am Ende: eine Impfung, die „schneller als erwartet“ komme. So geht es über mehr als 400 Seiten.

Lars Feld, Wirtschaftsprofessor aus Freiburg und derzeit Vorsitzender des Rats, ist schon seit 2011 Mitglied des Gremiums. Doch das Jahr 2020 sieht er als besondere Herausforderung. „Eine Pandemie ist schon ein außergewöhnliches Ereignis, das von außen auf uns einstürzt“, sagt Feld. Durch die Erfahrungen aus dem ersten Corona-Lockdown sei es inzwischen aber einfacher, eine Berechnung vorzulegen. „Jetzt sehen wir vor dem Hintergrund der Entwicklung, die wir schon hinter uns haben, wie sich die Infektionen auf unterschiedliche Bereiche der Wirtschaft auswirken.“

Hier eine Einschätzung zu geben, sei heute einfacher als im vergangenen Frühjahr. Volker Wieland, Experte für Geldpolitik an der Universität Frankfurt am Main, geht allgemeiner auf den Stellenwert von Vorhersagen ein. Es gebe eine enge Verknüpfung zwischen der Erwartung an Prognosen und dem Verhalten der Wirtschaft. „Wenn ein Unternehmen hört, es wird schlecht, dann investiert es unter Umständen nicht und verschärft damit womöglich die Rezession.“ Die Erwartungen beeinflussten somit das Handeln.

Die Politik hört jedoch nicht immer auf das, was die Sachverständigen in ihrem Gutachten schreiben. Es heißt, Merkel habe den Bericht in der Vergangenheit stets freundlich entgegengenommen – und höflich ignoriert. Erst mit Corona habe sich das geändert. Das Kanzleramt sei offener für Ratschläge.

