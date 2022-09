Benzinpreis-Schock: In Brilon irrer Preisschub um 43 Cent

Am 1. September um 9 Uhr in Brilon: Die Preise sind nach dem Ende des Tankrabatts drastisch gestiegen.

Brilon/Hochsauerlandkreis. Dass nach dem Ende des Tankrabatts die Preise für Super und Diesel steigen, war klar. In Brilon schlägt die Preiserhöhung aber besonders hart zu.

Die seit Mitternacht aufgehobene Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe macht sich an vielen Tankstellen deutlich bemerkbar. In Brilon trifft die Autofahrer das Ende des Tankrabatts besonders hart. An der Shell-Tankstelle lag der Preis für einen Liter Superbenzin am 1. September gegen 9 Uhr Uhr bei 2,29,0 Euro. Am Abend des 31. August gegen 21 Uhr zahlten Autofahrer 1,86,9 Euro. Eine satte Erhöhung um 43 Cent innerhalb von 12 Stunden. Bei E 10 steigt der Preis von 1,80,9 Euro auf 2,23,9 Euro. Bei Diesel lag der Preis abends 204,9 Euro, am morgen bei bei 2,23,9 Euro.

Benzin im Umland von Brilon deutlich günstiger

Die Tankpreise der Shell in Brilon 31. August 2022 um 21 Uhr kurz vor Ende des Tankrabatts. Foto: Naima Schopper / WP

Zum Vergleich: Die Raiffeisen in Bestwig meldete laut Tank-App zur selben zeit einen Superbenzin-Preis von 1,84,9 Euro. In Marsberg kostete der Liter Super 2,11,9 Euro.

Rechnerisch könnte der Preis für E10 durch die Aufhebung der Steuersenkung um 35 Cent für Diesel um 17 Cent steigen, heißt es in einer dpa-Meldung. Allerdings waren die Preise in den vergangenen zwei Wochen bereits deutlich in die Höhe gegangen. Außerdem haben auch Tankstellenbetreiber bis Mittwoch noch zum gesenkten Steuersatz eingekauft und könnten Benzin und Diesel daher zunächst weiter günstiger abgeben. Bis die Aufhebung der Steuersenkung - auch Tankrabatt genannt - voll auf die Kunden durchschlägt, könnte es also noch etwas dauern.

Für den Liter Super zahlen Autofahrer häufig zwischen 10 und 30 Cent mehr als in der Umgebung. Beispielsweise in Korbach, Marsberg oder Bestwig ist das Tanken in der Regel deutlich günstiger. Möglicherweise liegen die hohen Benzinpreise in Brilon an einer fehlenden Konkurrenzstruktur von freien Tankstellen, die – wie z.B. Jet – wegen ihrer Größe eine ausreichende Marktmacht haben, Preise in einer Region mitzubestimmen.

