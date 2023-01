Arbeitskampf Streik am Flughafen BER angekündigt: Keine Flüge am Mittwoch

Berlin. Der Hauptstadtflughafen BER wird am Mittwoch bestreikt. Das kündige die Flughafengesellschaft an. Zahlreiche Flüge werden ausfallen.

Am Mittwoch werden aufgrund eines Warnstreiks voraussichtlich keine Passagierflüge vom Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) abheben. Das teilte die Flughafengesellschaft am Montag mit.

"Die Flughafengesellschaft muss in dieser Situation davon ausgehen, dass an diesem Tag keine regulären Passagierflüge am BER stattfinden können", hieß es in der Mitteilung. In diesem Sinne seien auch alle Partner am Flughafen über den angekündigten Warnstreik informiert worden. Zuvor hatte Verdi einen Warnstreik bei den Bodenverkehrsdiensten, der Flughafengesellschaft und der Luftsicherheit angekündigt.

In allen drei Bereichen ziehen sich die Tarifdiskussionen ohne Aussicht auf Einigung hin. Während Verdi für 500 Euro mehr Lohn pro Monat streitet, fordert die Arbeitgeberseite längere Vertragslaufzeiten. Wie die Gewerkschaft verkündete, soll der Streik mit der Frühschicht beginnen und erst am späten Abend enden. (dpa)

