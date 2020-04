Betrugsverdacht – NRW stoppt Zahlung der Corona-Soforthilfe

Wegen des Verdachts auf Betrug durch sogenannte Fake-Seiten hat das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium die Zahlung der NRW-Soforthilfe für Solo-Selbstständige und Kleinstbetriebe vorerst gestoppt. Dies teilte das Wirtschaftsministerium in Düsseldorf am Donnerstag mit. Die Entscheidung habe das Ministerium in Abstimmung mit dem Landeskriminalamt (LKA) am Mittwochabend getroffen. Nach ersten Hinweisen auf Fake-Webseiten, die in Suchergebnissen prominent platziert worden seien, hatte das Ministerium eigenen Angaben zufolge bereits am Dienstag Strafanzeige wegen Betrugs erstattet.

Wie das Ministerium erklärte, hatte das LKA daraufhin mit der Zentral- und Ansprechstelle für Cyberkriminalität die Ermittlungen aufgenommen und das Ministerium am Mittwochabend über erste Ergebnisse informiert. Demnach haben Betreiber mit gefälschten Antragsformularen Daten abgefischt und diese mutmaßlich für kriminelle Machenschaften genutzt. Daraufhin wies das Land die Bezirksregierungen an, die weitere Auszahlung der Gelder auszusetzen.

NRW-Wirtschaftsministerium berichtet von „betrügerischen Anträgen“

„In den kommenden Tagen wird die Ermittlergruppe ihre Recherchen fortsetzen, um betrügerische Anträge zu identifizieren“, teilte das Ministerium mit. Kleinunternehmer und Selbstständige können Ministeriumsangaben zufolge aber weiterhin die NRW-Soforthilfe beantragen.

Das Ministerium rät dringend, dafür ausschließlich die offizielle Internetseite zu nutzen: https://soforthilfe-corona.nrw.de. Offizielle Webseiten des Landes enden stets auf der Endung „.nrw“ oder „.nrw.de“, betonte das Ministerium. „Antragsteller, die auf Ihre Überweisung warten, bitten wir um Verständnis und etwas Geduld“, erklärte das Ministerium.

Ministerium verzeichnete viel Interesse bei Freiberuflern und Solo-Selbstständigen

Am 2. April hatte das Ministerium mitgeteilt, die „NRW-Soforthilfe 2020“ stoße bei Kleinunternehmern, Freiberuflern und Solo-Selbstständigen auf enormes Interesse: Seit dem 27. März hätten mehr als 320.000 Kleinunternehmer, die angesichts der Corona-Krise unter Liquiditätsengpässen leiden, einen Antrag auf finanzielle Unterstützung gestellt. 300.000 Anträge seien zu diesem Zeitpunkt bereits bewilligt worden. Rund 225.000 Zuschüsse mit einem Volumen von 2,33 Milliarden Euro sollten seinerzeit zur Auszahlung angeordnet werden. In den vergangenen Tagen dürften die Zahlen weiter angestiegen sein.

„Die Zuschüsse helfen den vielen kleinen und mittleren Unternehmen, die Finanzierungslücke zu schließen und den Schaden durch die Corona-Krise etwas abzufedern“, betonte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) schon vor einigen Tagen. „Wir haben den Unternehmen in dieser für uns alle so herausfordernden Krise schnelle und unbürokratische Hilfe versprochen.“

Am stärksten nachgefragt war die NRW-Soforthilfe nach Angaben des Ministeriums bei Dienstleistern, die mehr als die Hälfte der bewilligten Anträge stellten. Insbesondere im Einzelhandel, Gastgewerbe und im Handwerk sei der Bedarf groß gewesen.