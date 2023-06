Heizung Bosch will bei Wärmepumpen zwei große Probleme gelöst haben

Berlin. Wärmepumpen werden immer beliebter. Allerdings weisen die Geräte noch einige Schwachstellen auf. Bosch will zwei davon gelöst haben.

Zwei kritische Punkte bei Luft-Wasser-Wärmepumpen sind die Lautstärke und die Vorlauftemperatur. Bosch glaubt, mit zwei neuen Modellen eine Lösung dafür gefunden zu haben: Mit den Compress 5800i AW und Compress 6800i AW.

Bosch: Neue Wärmepumpen sollen leiser sein

Problem Nummer eins ist die Lautstärke der Wärmepumpen, die mit Nachbarn zu einem Problem werden könnte. Dadurch müssen die Geräte mit einem gewissen Abstand zum Nachbarhaus aufgestellt werden. Auch ein Schallschutz kann helfen, um die Geräusche zu verringern.

Bosch setzt mit den neuen Modellen auf einen integrierten Schalldiffusor, der dafür sorgen soll, dass die beiden Wärmepumpen zu den leisesten ihrer Klasse gehören, ohne dabei an Leistung einzubüßen. Das Unternehmen spricht selbstbewusst von einer „neue Ära der Lautstärke und Nachhaltigkeit.“

Im Nachtmodus seien die Pumpen kaum wahrnehmbar. „In einer Entfernung von drei Metern beträgt der Schalldruckpegel lediglich 28,5 dB(A), was in etwa dem Geräusch von einem leichtem Wind entspricht,“ heißt es in der Produktbeschreibung.

Bosch: Wärmepumpen sollen höhere Vorlauftemperatur haben

Der zweite Vorteil der beiden Wärmepumpe soll eine erheblich höhere Vorlauftemperatur sein. Dadurch könnten sie in einer breiteren Palette von Häusern eingesetzt werden, sei es in weniger gut isolierten Gebäuden oder solchen, die keine Flächenheizung wie eine Fußbodenheizung besitzen.

Die Compress 5800i AW soll eine Vorlauftemperatur von 60 Grad erreichen und eigne sich daher besonders für Neubauten. Die Compress 6800i AW hingegen soll sogar eine Vorlauftemperatur von 75 Grad erreichen und wäre somit auch für ältere und sanierungsbedürftige Häuser geeignet.

In den vergangenen Jahren hat die Entwicklung von Wärmepumpen enorm an Dynamik gewonnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage und die verschärfte Energiekrise. Neben Bosch arbeiten auch zahlreiche andere Unternehmen an der Entwicklung effizienterer und leiserer Wärmepumpen, um ihren Einsatzbereich zu erweitern. (fmg)

