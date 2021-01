Immobilien Brandbrief an Merkel: Bündnis warnt vor "Wohnungskrise"

Berlin. Gewerkschaften, Arbeitgeberorganisationen und Branchenverbände befürchten eine Wohnungskrise. Sie werfen der Regierung Versagen vor.

Die Corona-Krise hat die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt in den Hintergrund treten lassen. Demonstrierten vor der Krise noch Zehntausende in den Metropolen gegen immer steigende Mieten und Kaufpreise, ist es zuletzt ruhiger geworden. Es könnte eine Ruhe vor dem Sturm sein.

Das befürchtet zumindest ein breites Bündnis von 34 Organisationen und Verbänden der Bau- und Immobilienbranche. In einem Brandbrief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie Spitzenpolitiker aus Bund und Ländern warnen die Unterzeichner davor, dass die Corona-Krise zur „Wohnungskrise“ wird. Der Brief liegt unserer Redaktion vorab vor.

Verbände befürchten Wohnungskrise und fordern neue Regierungsinitiative

Die Spanne der Unterzeichner ist breit: Von der Bundesarchitektenkammer über die Gewerkschaft IG BAU, den Arbeitgebervertretungen des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie und des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes bis hin zum Deutschen Mieterbund und dem Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW.

Vier Wochen, bevor die Bundesregierung ihre eigene Wohnungspolitik bewerten möchte, liest sich das Schreiben wie eine Ohrfeige. Das Super-Wahljahr drohe zum „Corona-Wohnkrisen-Jahr“ zu werden, heißt es darin. Die Situation sei „in vielen Bereichen des deutschen Wohnungsmarktes nach wie vor angespannt.“ Um eine Krise zu vermeiden, sei daher eine zweite Wohnraumoffensive erforderlich.

Regierung verfehlt Ziel in der Wohnungsbaupolitik

Die Bundesregierung hatte bereits 2018 eine solche sogenannte Wohnraumoffensive gestartet, wird ihr selbst gestecktes Ziel von 1,5 Millionen neu gebauten Wohnungen mit voraussichtlich 1,2 Millionen fertiggestellten Wohnungen aber wohl nicht erreichen. Die Regierung selbst sieht ihr Ziel als erfüllt an, da die noch nicht fertiggestellten Wohnungen zumindest genehmigt sind.

IG BAU-Chef Robert Feiger sprach gegenüber unserer Redaktion von einem „Etikettenschwindel“: „Denn es wird nach wie vor zu wenig gebaut, vor allem aber am Bedarf vorbei. Mieten und Kaufpreise sind für die meisten Haushalte nicht bezahlbar“, sagte der Gewerkschaftschef. Binnen fünf Jahren habe etwa die Zahl der Sozialwohnungen um 43.000 Wohnungen abgenommen. Rechnerisch würden somit alle zwölf Minuten eine Sozialwohnung in Deutschland verloren gehen, sagte Feiger.

Lesen Sie hier:Kontrolleure im Homeoffice: Mehr Todesfälle auf Baustellen

In Deutschland gibt es derzeit weniger als 1,1 Millionen Sozialwohnungen. Gegen Ende der 1980er Jahre waren es noch vier Millionen – allein in der alten Bundesrepublik. Foto: imago/Winfried Rothermel

Befürchtung: Mehr einkommensschwache Haushalte bei anhaltendem Wohnraummangel

Die Befürchtung des Bündnisses: Infolge von Kurzarbeit und Jobverlusten wird die Zahl der einkommensschwachen Haushalte in Deutschland steigen. „Damit wird sich das Problem des bezahlbaren Wohnens und der massive Mangel an Sozialwohnungen nochmals deutlich verschärfen – für viele Haushalte vorübergehend, für einen Großteil aber auch längerfristig oder sogar dauerhaft“, sagte Ronald Rast, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau (DGfM) und Koordinator der Aktion, unserer Redaktion. Zumal in der Corona-Krise die Immobilienpreise und auch die Mietpreise kräftig gestiegen sind.

Katharina Metzger, Präsidentin des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) kritisierte, dass zu viele Bauanreize der Regierung ein „Verfallsdatum“ hätten: „Zu viele Förderungen werden nach Kassenlage des Finanzminister gemacht“, sagte sie. Den Bau könne man aber nicht per „politischem Knopfdruck zu Beginn einer Legislaturperiode beliebig an- und danach wieder abschalten“, sagte Metzger.

Der Koordinator der Aktion, Ronald Rast, warnt davor, dass die Corona-Krise die Wohnungskrise verschärfen wird. Foto: Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau e. V. / DGfM

Bündnis stellt Forderungskatalog auf

Verbunden mit dem Brandbrief hat das Bündnis acht Forderungen aufgestellt und an die Politik adressiert. So brauche es eine massive Stärkung des Sozialen Wohnungsbaus, heißt es in dem Schreiben. Nötig seien 80.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr. Kostenpunkt: ,„Mindestens fünf Milliarden Euro von Bund und Ländern.“

Um bezahlbares Wohnen stärker zu fördern, fordert das Bündnis zudem verbesserte Abschreibebedingungen und regionale Förderinstrumente. Genehmigungs- und Bauprozesse sollten beschleunigt werden. Auch solle die Anschaffung von Wohneigentum erleichtert werden, dafür müsse das Baukindergeld verlängert werden, die Nebenkosten bei der Erst-Anschaffung sollten „auf den Prüfstand“. Öffentliche Grundstücke sollten preisgünstig vergeben werden, heißt es weiter, beim Altbau-Umbau sollten nicht dieselben Kriterien wie beim Neubau gelten.

Um die Klimaziele zu erreichen, fordert das Verbändebündnis mehr Forschung und Entwicklung von Baustoffen und Baupreisen.

Lesen Sie hier: Wohnarmut: Jedem vierten Deutschen droht im Alter die Grundsicherung

Umwandlungsverbot im Bundestag

Am Donnerstag wird sich auch der Bundestag mit der Frage befassen, wie schneller gebaut werden kann. Dabei geht es um das Baulandmobilisierungsgesetz. Ziel ist es dabei, mehr und schneller Bauland auszuweisen. Unter anderem sieht der Gesetzesentwurf auch ein sogenanntes Umwandlungsverbot vor. In Regionen mit einem angespannten Wohnungsmarkt sollen Mietwohnungen dann nur noch mit Erlaubnis der örtlichen Behörden in Eigentumswohnungen umgewandelt werden dürfen.

Das ist insbesondere in der Hauptstadt ein Problem: 2018 wurden 12.836 Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt, ein Jahr zuvor waren es sogar 16.548 Wohnungen. Zum Vergleich: In Hamburg wurden in den fünf Jahren zwischen 2015 und 2019 insgesamt 14.777 Wohnungen umgewandelt.

Lesen Sie hier:Mietendeckel: Diese Erfahrungen haben andere Städte gemacht

Bundesregierung fehlt es an Daten

Spätestens seit der bundesweit hochumstrittene Mietendeckel in Berlin in Kraft ist, wird befürchtet, dass mehr Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Die Bundesregierung scheint bei der Datenlage allerdings im Dunkeln zu tappen. Das geht aus einer Antwort des für den Bau zuständigen Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor. Die Antwort liegt unserer Redaktion vor.

Demnach sind der Bundesregierung lediglich die Daten aus Berlin und Hamburg bekannt. Aus weitere, teils noch überhitzteren Gebieten wie etwa Stuttgart, München oder Frankfurt am Main, fehlen Daten. Die Bundesregierung weis der Antwort nach weder wie viele Mietwohnungen von Investoren umgewandelt worden, noch kann sie auf Studien oder Statistiken verweisen, die eine häufige Umwandlung belegen würde.

„Eine Abfrage bei Ländern und kommunalen Spitzenverbänden hat ergeben, dass Umwandlungen insbesondere in Stadtstaaten und wirtschaftsstarken Städten zu Problemen führen“, teilt die Bundesregierung hierzu lediglich mit.

Das stößt der FDP im Bundestag übel auf. Daniel Föst, baupolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, kritisierte gegenüber unserer Redaktion: „Keine einzige Behauptung, weshalb das Umwandlungsverbot nötig ist, kann die Bundesregierung mit Zahlen hinterlegen.“ Und fügte an: „Politik nach Bauchgefühl geht meistens schief.“