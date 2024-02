Nächster Streik im ÖPNV: Donnerstag steht Nahverkehr still

Verdi-Streik trifft Pendler in Bussen, Straßen- und U-Bahnen

Warnstreik bei Verdi: Am Donnerstag (15.2.) werden in vielen NRW-Städten die Busse und Bahnen still stehen.