Corona-App: „Wir könnten uns freier bewegen“

Es wird fieberhaft an einer europaweiten Smartphone-App zur Eindämmung des Coronavirus gearbeitet. Die Basis dafür heißt Pepp-PT und ist ein europäisches Gemeinschaftsprojekt. Die Idee ist, über die Bluetooth-Funktion anonymisiert Personen im nahen Umfeld zu erfassen. Ist eine Person mit Corona infiziert, werden diejenigen, die sich in der nahen Umgebung aufgehalten haben, informiert. Vorausgesetzt, alle Beteiligten haben die App, die noch entwickelt wird. Was Deutschland daraus macht, ist im Detail noch offen. Rafael Laguna, Digitalexperte und Softwareunternehmer aus Südwestfalen sowie Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen, erklärt das Für und Wider der App.

Rafael Laguna ist Digitalexperte. Der Sauerländer ist Mitgründer der Softwareschmiede Open Xchange, die ihren Stammsitz in Olpe hat. Zudem ist Laguna Gründungsdirektor der vom Bund ins Leben gerufenen Agentur für Sprunginnovationen mit Sitz in Leipzig. Foto: Verena Hallermann / WP

Herr Laguna, ist die App wirklich eine gute Idee?

Rafael Laguna: Erst einmal ,Ja‘. Im Moment arbeiten wir mit sehr groben Mitteln und sagen: Ihr müsst alle zuhause bleiben. Fertig. Frau Merkel hat es ja vorgerechnet, welche verheerenden Folgen es hätte, selbst wenn die Ansteckungsrate sich lediglich um zehn Prozent zum Negativen ändern würde. Dann kommen wir schon im Oktober an die Grenzen unseres Gesundheitssystems.

Wie kann denn eine App da tatsächlich helfen?

Sie kann helfen, dass wir uns wieder freier bewegen können. Und dass wir eine Ansteckung sehr schnell rückverfolgen und gucken können, wen dieser Mensch noch angesteckt haben könnte. Dann könnte man gezielt diese Leute isolieren. So können wir die Ansteckungsrate gering halten.

Das würde bedeuten, dass auch die Wirtschaft wieder schneller in Schwung käme?

Ja, natürlich. Alles was keine Massenveranstaltung ist, könnten wir entspannt angehen. Die Leute könnten auch wieder ins Büro gehen.

Müssen viele Menschen die App nutzen, damit sie funktioniert?

Ja, es müssen mindestens 60 Prozent derer mitmachen, die draußen herumrennen. Die gute Nachricht ist, dass praktisch jeder ab einem gewissen Alter ein Smartphone hat. Und: Die großen Hersteller der Technologieplattformen, das sind Google und Apple mit etwa 98 Prozent Marktanteil bei Smartphones, haben sich zusammengetan, um die notwendige Grundlagentechnologie in die Betriebssysteme dieser Smartphones einzubauen. Und dies auf eine sehr Datenschutz freundliche Art und Weise.

Tatsächlich?

Das ist so. Sie haben sich von einem offenen Protokoll inspirieren lassen. Das kann Pepp-PT jetzt als Grundlage für ihre Technologie nehmen. Damit ist eine große Technologiehürde genommen. Unabhängig davon: Apple und Google wissen sowieso alles von den Leuten, die mit ihren Smartphones herumrennen. Das halte ich allerdings für höchst bedenklich.

Der Quellcode ist also einsehbar und nachvollziehbar?

Ganz so leider nicht. Das ursprüngliche Protokoll, von dem sich Google und Apple haben inspirieren lassen, ist eine offenes. Die technischen Beschreibungen der Implementierung sind einsehbar und zeigen sehr deutlich, dass so eine hohe Datensicherheit hergestellt wird. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Apple und Google jeweils alles sehen. Das bleibt genauso schlecht wie vorher. Aber die Apps, die jetzt dieses neue Protokoll auf dem Telefon nutzen, da würde ich meinen Datenschützerhaken dran machen.

Alle, die chinesische Verhältnisse befürchten, haben also etwas missverstanden?

Also Besorgtheit ist grundsätzlich angebracht, aber in diesem spezifischen Fall wird die Entwicklung von der Open-Source-Gemeinschaft, der ich ja angehöre, engstens verfolgt. Da sind die Meldungen von den Technikern, also denen, die das wirklich verstehen, positiv. Auch wenn man sich bei Pepp-PT noch mehr Transparenz wünschen würde. Man muss Mitglied werden, um den Quellcode zu sehen. Der Unterschied zu China ist, dass der Benutzer die Wahl hat, ob er mitmacht oder nicht. So lange das so ist, ist es okay. Ich wüsste also nicht, was daran schlecht ist. Es wird etwas geschaffen, um unser normales Leben wieder zu ermöglichen.