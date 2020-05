Corona: Bisher keine Corona-Nachweise bei Tönnies

Archivbild. Mitarbeiter des Fleischunternehmens Tönnies arbeiten in Rheda-Wiedenbrück an einem Fließband. Angesichts von Hunderten Corona-Fällen in der Fleischindustrie hat Tönnies ein umfangreiches Hygienekonzept angekündigt. a

Rheda-Wiedenbrück. Die Coronatests bei Deutschlands größtem Fleischverarbeiter Tönnies sind bislang negativ. Das teilte der Kreis Gütersloh am Mittwoch mit.

Die Corona-Tests bei Deutschlands größtem Fleischverarbeiter Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind bislang alle negativ ausgefallen. Bis Mittwochmittag hätten 784 Laborbefunde vorgelegen. „Diese Befunde waren alle negativ“, teilte der Kreis Gütersloh mit.

Am Montag und Dienstag seien knapp 2100 Beschäftigte getestet worden. Das Land hatte angeordnet, alle Beschäftigten der Schlachthöfe in NRW auf das Corona-Virus zu testen. Nach Angaben von Tönnies waren bereits am Standort im schleswig-holsteinischen Kellinghusen alle 170 Mitarbeiter getestet worden: Auch dort waren seien alle Proben negativ, hieß es.

Tönnies: Rund 7700 Mitarbeiter auf den Personallisten

Die Zahl der bei Tönnies zu testenden Mitarbeiter sei höher als die ursprünglich angenommene Zahl von 6500, hieß es weiter. Auf den Personallisten seien rund 7700 Personen erfasst. Darunter befänden sich aber auch Menschen, die nach Unternehmensangaben dort nicht mehr arbeiteten, sich in Elternzeit oder Mutterschutz befänden, länger erkrankt oder nur sporadisch im Werk anwesend seien.

Einem Sprecher zufolge hatten die Behörden entschieden, wer zur Risikogruppe gehört und getestet werden muss. Tönnies hat zwischen den Umkleideräumen und den Schlacht- und Zerlegeeinheiten eine Teststation aufgebaut.

Über 260 bestätigte Infizierte bei Westfleisch in Coesfeld

Nachdem in einem Schlachtbetrieb der Firma Westfleisch in Coesfeld eine hohe Zahl von Infektionen entdeckt worden war, wurde der Betrieb am vergangenen Freitag geschlossen. Das NRW-Gesundheitsministerium ordnete an, dass landesweit bis zu 20.000 Mitarbeiter von Fleischfabriken untersucht werden müssen.

Im Kreis Coesfeld waren - Stand Dienstag - 261 Beschäftigte im Schlachtbetrieb des Unternehmens Westfleisch in Coesfeld nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Bei 573 Getesteten hatte sich die Befürchtung nicht bestätigt, teilte der Kreis mit. Insgesamt waren unter den Beschäftigten bis Dienstag 1012 Abstriche genommen worden. Der Schlachthof wurde bis auf Weiteres geschlossen.

NRW-Gesundheitsminister will "Sumpf" in Fleischindustrie "austrocknen"

Unterdessen hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef-Laumann eine "Null-Toleranz-Politik" gegenüber der Fleischindustrie angekündigt: In einer Hörfunk-Sendung auf WDR 2 sagte Laumann: "Egal, wer Schlachthofbetreiber ist. Wir müssen jetzt diesen Sumpf austrocknen. Die Pandemie gibt uns die Möglichkeit, das zu tun“.

Bislang sei es nicht möglich gewesen, die Wohnungen der Werksarbeiter zu kontrollieren, weil diese privat angemietet werden. „Da galt der Schutz der Wohnung. Jetzt haben wir in der Pandemie die Möglichkeit, auf Grund des Infektionsschutzgesetzes mit den Gesundheitsämtern da rein zu gehen. Der Arbeitsschutz hatte da bislang überhaupt keine Rechte“, sagte Laumann.

„Meine Geduld mit der Fleischindustrie ist schon länger am Ende“, sagte der Minister und beklagte, dass die Schlachtbetriebe ihr eigenes Kerngeschäft, also das Schlachten und Zerlegen der Tiere, ausgegliedert hätten. „Das wäre so, als wenn VW keine eigenen Autos mehr bauen würde, sondern sich nur noch um die Logistik kümmert.“ (mit dpa)