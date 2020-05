Corona: IHK Arnsberg sieht Wirtschaft „auf dem Tiefpunkt“

Die Wirtschaft in der Region befindet sich in extrem angespannter Lage. Das spiegelt die aktuellste Abfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Arnsberg bei ihren Mitgliedsunternehmen wider. Abgesehen von der Bauwirtschaft und einigen Bereichen des Handels, sieht es momentan düster aus. Kammerpräsident Andreas Rother spricht von einem „Tiefpunkt“. Demnach dürfte es bald wieder etwas aufwärts gehen. Die Kammer müht sich um Zuversicht.

Konjunkturklimaindex abgestürzt Die IHK hat ihre Mitgliedsunternehmen zwischen dem 4. und 16. Mai nach der aktuellen Geschäftslage und den Erwartungen für die kommenden Monate befragt. 577 Unternehmen haben sich beteiligt. Laut Kammer eine relativ hohe Zahl. Der Konjunkturklimaindex ist die Summe aus Lage und Erwartung. Von Januar bis heute stürzte er von 110 auf den Tiefpunkt von 69 Punkten ab. Zum Vergleich: In der Finanz- und Bankenkrise lag der Index bei 72 (2009).

„Aktuell sind von einhundert Prozent Frachtraum nur 40 Prozent ausgelastet“, erklärt der Arnsberger Spediteur Hubertus Gössling. Daran lässt sich in etwa bemessen, wie wenig gerade „läuft“. Gössling hofft auf eine schnelle Besserung in der Automobilbranche und damit auch einer Entspannung bei den Zuliefererbetrieben in der Region. Dies allein mache bei ihm in normalen Zeiten rund 25 Prozent des Frachtvolumens aus. „Warum auch immer boomt der Transport von Küchenarbeitsplatten“, während bei Industrieleuchten quasi Stillstand herrscht.

Die Corona-Krise hat Unternehmer, Verbände, Kammern und Politik auch deshalb mit ihren Aussagen vorsichtig werden lassen, weil es nach wie vor ein Fahren auf Sicht oder gar Stochern im Nebel ist.

Wer kann, macht das Beste aus der Situation. Beispielsweise Andreas Deimann, Chef des Fünfsterne-Luxushotels in Schmallenberg: Die Umbaupläne, die in den kommenden zwei Jahren realisiert werden sollten, werden jetzt durchgeführt, weil das Hotel seine Kapazität wegen der Auflagen ohnehin nur zur Hälfte nutzen darf. Das muss man natürlich auch erst einmal können.

Ansturm auf PC und Drucker

Viele Betriebe im Hotel- und Gaststättengewerbe dürften nicht über die nötige Liquidität verfügen, um jetzt zu investieren. Laut IHK-Umfrage ist die Lage am Hellweg und im Sauerland bei 92 Prozent aller Betriebe der Branche, die geantwortet haben, schlecht. Und Dreiviertel gehen davon aus, dass es noch schlechter werden wird. Laut IHK haben rund 20 Prozent der Betriebe in dieser Branche ernsthafte Sorge, auf eine Insolvenz zuzusteuern.

Ob die Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 7 Prozent für Speisen die alleinige Rettung der Branche bedeutet, darf bezweifelt werden. „Es kommt jetzt auch auf das Konjunkturpaket an“, sagt Deimann mit Blick auf mögliche Insolvenzen. Er selbst hatte gehofft, dass die Regierung bei den Lockerungsbeschlüssen am Donnerstag auch die Nutzung von Wellness- und Schwimmbadbereichen uneingeschränkt zulässt. Pustekuchen. Deimann muss nun die kommenden Gäste darauf hinweisen und rechnet mit Stornierungen.

Bauunternehmer Johannes A. Lehde hat noch gut zu tun: „Es kommen aber kaum neue Aufträge herein“, sieht der Soester auch auf seine Branche schwierigerer Zeiten zukommen. Foto: WP

Eine kleine Sonderkonjunktur gab es ab März für Elektronikhändler wie Peter Eickhoff (Euronics Warstein): Es gab einen Ansturm auf PC, Laptops, Drucker, Monitore und das ist auch immer noch so.“

Recht gut geht es auch noch den Unternehmen der Bauwirtschaft und deren Zulieferern wie dem Arnsberger Industrieunternehmen Dallmer. Hier werden hochwertige Ablaufrinnen und komplette Systeme (zum Beispiel für bodentiefe Duschen) hergestellt. „Wir hatten im ersten Quartal 14 Prozent plus gegenüber dem Vorjahr. Im Zweiten immer noch 3 Prozent“, sagt Geschäftsführerin Yvonne Dallmer. Dennoch rechnet sie zum Jahresende mit einem Minus abzuschließen. „Es kommen kaum neue Aufträge herein“, bestätigt Johannes A. Lehde vom gleichnamigen Soester Bauunternehmen, dass der Abwärtstrend spürbar wird.

Dies dürfte sich bald auch auf dem Arbeitsmarkt zeigen. Knapp 36 Prozent der befragten Unternehmen wollen Jobs abbauen.