Corona: Karstadt/Kaufhof schließt fast alle Warenhäuser

Die Coronavirus-Krise zwingt den Essener Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof dazu, nahezu alle Filialen zu schließen. Wie aus einer Mitteilung an die Stammkunden vom Donnerstag hervorgeht, bleiben allein die Standorte Bremerhaven, Chemnitz, Dresden, Erfurt und Leipzig Neumarkt geöffnet. Filialen mit Lebensmittelabteilungen seien „teilweise“ geöffnet. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

„Leider müssen wir, den aktuellen Sicherheitsempfehlungen des Bundesgesundheitsministerums folgend, die überwiegende Mehrheit unserer Filialen bis auf Widerruf schließen“, schreibt Galeria an die Kunden. Der Konzern verweist auf seinen Internetangebot. „Unser Onlineshop Galeria.de bietet jedoch weiterhin (bis auf einige Einschränkungen bei der Lieferung von Speditionsware) das gewohnte Einkaufserlebnis und lädt Sie zum Stöbern, Entdecken und sorglosen Einkaufen ein“, heißt es in der Mitteilung.

Die Einstellung des größten Teils des stationären Verkaufs nimmt der Betriebsrat für einen dramatischen Hilferuf an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Fraktionen des Bundestages zum Anlass. „Das Geschäftsmodell unserer Warenhäuser ist darauf ausgelegt und zwingend angewiesen, täglich Einnahmen zu erzielen, um Löhne, Steuern, Abgaben und fällige Lieferanten- und Versorger-Rechnungen zahlen zu können“, schreibt Jürgen Ettl, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Galeria Karstadt Kaufhof in einem offenen Brief. Die Geschäftsschließungen seien zwar eine „nachvollziehbar richtige Maßnahme zum Gesundheitsschutz der Gesellschaft“. Gleichzeitig sieht Ettl „den Fortbestand aller stationären Händler in Deutschland“ gefährdet.

Um die Gehälter der Beschäftigten zu sichern, bittet der Betriebsrat um Direktzahlungen ohne bürokratischen Aufwand und unkompliziert bis zum 23. März 2020. Darüber hinaus fordert er Bürgschaften ohne Eigenbeteiligung der bundeseigenen Förderbank KfW und die Stundung der für März und April fälligen Zahlungen an die Sozialversicherungsträger und Finanzbehörden. Zudem solle das Kurzarbeitergeld „am besten sofort“ ausgezahlt werden.