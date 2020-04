„So makaber es klingt: Katastrophen gehören zu unserem Geschäftsmodell“ – das sagt Wolfgang Weiler, Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), mit Blick auf die Corona-Krise. Die gesamte Branche sei „gefordert wie vielleicht nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik“, so Weiler. Praktisch alle Sparten der Versicherungswirtschaft sind betroffen. Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den Auswirkungen der Pandemie auf die Branche und ihre Kunden.

Was geschieht, wenn ein Kunde die Beiträge nicht mehr zahlen kann?

„Für Kunden, die durch die Corona-Pandemie in finanzielle Not geraten sind, haben wir ein umfangreiches Maßnahmenpaket bereitgestellt, um sie durch diese schweren Zeiten zu begleiten“, sagt Ulrich Leitermann, Vorstandsvorsitzender der Signal-Iduna-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Dortmund. So biete man befristete Lösungen wie Beitragsfreistellungen, Beitragsstundungen, Ratenzahlungen und vorübergehende Reduzierungen des Versicherungsschutzes an.

Ähnlich haben nach Angaben des GDV-Präsidenten Weiler auch Wettbewerber auf die Krise reagiert. „Privatkunden kommen auf uns bislang eher vereinzelt zu, um Versicherungsbeiträge zu stunden“, berichtet Leitermann. Bei den gewerblichen Kunden kann das je nach Branche ganz anders aussehen.

Leitermann nennt ein Beispiel: „Sehr früh haben wir als einer der größten Taxiversicherer die Kfz-Prämien für Taxiunternehmen gestundet.“ Durch den deutlich geringeren Verkehr gebe es gleichzeitig aber weniger Unfälle, „wodurch sich der Schadenaufwand reduziert“.

Wird die Autoversicherung nun günstiger?

Ulrich Leitermann, Vorstandsvorsitzender der Signal-Iduna-Gruppe. Foto: Friedrun Reinhold für SIGNAL IDUNA

Die HUK-Coburg, mit rund 12,4 Millionen versicherten Kraftfahrzeugen nach eigenen Angaben der Marktführer in Deutschland, verzeichnet aufgrund der Ausgangsbeschränkungen und dem zurückgehenden Verkehr „aktuell deutlich weniger Schadenfälle in der Kfz-Versicherung“.

Auch wenn sich das genaue Ausmaß der Verringerung des Schadenaufwands erst zum Ende des Geschäftsjahres bewerten lasse, werde das Unternehmen seine Kunden „an diesem entlastenden Effekt partizipieren lassen“, kündigte der Vorstandssprecher Klaus-Jürgen Heitmann an.

Doch auch viele andere Versicherte haben die Möglichkeit, ihre Prämienzahlung zu senken. Wer jetzt wegen der Corona-Krise weniger fährt, kann dies dem Kfz-Versicherer mitteilen. Zahlreiche Anbieter berechnen dann den Beitrag neu und erstatten die Differenz.

Nach Angaben der Finanzfachzeitschrift procontra hat das Vergleichsportal Verivox berechnet, dass ein Kfz-Haftpflicht-Kunde, der statt 20.000 Kilometern im Jahr nur 14.000 Kilometer fährt, im Schnitt zwölf Prozent weniger zahlt. In der Vollkaskoversicherung sind die Unterschiede noch deutlich größer.

Welche Versicherungssparten könnten zu den „Gewinnern“ gehören?

Nach Einschätzung von Experten sind dies unter anderem die Unfall-, die Hausrat- sowie die private Haftpflichtversicherung. Dafür sorgten die Ausgangsbeschränkungen und die verringerte Aktivität der Menschen. Aus dem gleichen Grund würden die Einbruchszahlen zurückgehen, was zu einer geringeren Schadenquote in der Hausratversicherung führen werde, heißt es. Bei solchen Versicherungsverträgen besteht somit prinzipiell ein Potenzial für Beitragssenkungen für das kommende Jahr.

Was tut sich bei privaten Krankenversicherungen und Lebensversicherern?

„In der privaten Krankenversicherung sind Pandemierisiken einkalkuliert“, sagt Signal-Iduna-Vorstandschef Leitermann. „Dadurch wird es nicht unmittelbar zu Beitragssteigerungen kommen.“ Zudem würden planbare Operationen derzeit verschoben und Menschen verzichteten vielfach aus Furcht vor einer Corona-Ansteckung auf Arztbesuche. „Notwendige Behandlungen sollten aber unbedingt durchgeführt werden“, so Leitermann.

Indirekt deckt die Assekuranz das Coronavirus-Risiko auch in der Lebensversicherung ab: „Stirbt ein zuvor gesunder Kunde, ist es unerheblich, ob er einer Krebserkrankung erlag oder Opfer einer neuartigen Infektionskrankheit wurde – der Versicherer erfüllt den Vertrag“, heißt es dazu vom GDV.

Deshalb prüfe die Versicherungsaufsicht im Rahmen von Stresstests regelmäßig, ob die Unternehmen selbst bei einem abrupten Anstieg der Todesfallzahlen ihre Verpflichtungen erfüllen können. Mit rund 87 Millionen Verträgen bei Lebensversicherungsunternehmen, Pensionskassen und Pensionsfonds besitzt rein statistisch gesehen jeder Deutsche mindestens eine solche Police.

Können sich Firmen gegen eine Pandemie versichern?

Versicherungen decken Pandemien im Normalfall nicht ab – schon weil diese nicht regional begrenzt sind und somit das Prinzip der Risikostreuung nicht mehr funktioniert. Zwar gibt es Verträge, die Ertragsausfälle aufgrund von Betriebsunterbrechungen abdecken. „Die Absicherung einer Betriebsunterbrechung durch das Risiko übertragbarer Krankheiten ist derzeit aber kaum verbreitet“, wird Fabian Konopka, Experte von Funk Versicherungsmakler in Hamburg, vom GDV zitiert.

Die niedrige Zahl solcher Verträge dürfte an den hohen Prämien liegen. Jedenfalls sei das Interesse der Unternehmen gering gewesen, so Konopka. Das gelte selbst für Veranstaltungsausfall-Versicherungen, bei denen die Prämie für den Zusatzschutz gegen das Risiko übertragbarer Krankheiten vergleichsweise moderat sei.

Bei der Signal-Iduna haben nach Angaben von Vorstandschef Leitermann „mehrere Tausend“ Firmen eine Betriebsschließungsversicherung vereinbart, gerade bei Hotels und Gaststätten, die vorerst nicht wieder öffnen dürfen, spiele sie eine große Rolle. „In diesem Rahmen leisten wir grundsätzlich auch bei der Schließung einzelner Betriebe aufgrund des Corona-Virus, wenn diese aufgrund behördlicher Anordnung geschlossen werden“, erklärt Leitermann.

Rollt eine Firmenpleitewelle auf die Kreditversicherer zu?

Die Allianz-Tochter Euler Hermes, nach eigenen Angaben der größte Kreditversicherer der Welt, rechnete vor Ausbruch der Corona-Krise für 2020 mit einer weltweiten Zunahme der Firmenpleiten um sechs Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr. „Bei den weltweiten Insolvenzen erwarten wir nun einen Anstieg von 18 Prozent“, sagt Ron van het Hof, Chef von Euler Hermes in den deutschsprachigen Ländern.

Besonders betroffen seien die USA (plus 25 Prozent) und China (plus 15 Prozent). In Deutschland würden es voraussichtlich mit einem Plus von zehn Prozent aber auch erheblich mehr als bisher angenommen (plus drei Prozent).

Chinas Wirtschaft schrumpft erstmals seit Jahrzehnten Chinas Wirtschaft schrumpft erstmals seit Jahrzehnten

Am Donnerstag haben der Bund und mehrere Kreditversicherer, darunter Euler Hermes, einen gemeinsamen Schutzschirm vereinbart. Er sieht eine „Rückgarantie“ des Bundes in Höhe von 30 Milliarden Euro vor und soll dafür sorgen, dass die Kreditversicherer trotz erheblich steigender Ausfallrisiken den größten Teil der bestehenden Deckungszusagen – mehr als 400 Milliarden Euro in Deutschland, wovon knapp die Hälfte auf Euler Hermes entfällt – aufrechterhalten und sogar neue übernehmen können.

Wie treffen die Turbulenzen an den Kapitalmärkten die Assekuranzbranche?

Zwar sind die Kurse am Aktienmarkt seit Mitte Februar zeitweise um bis zu 40 Prozent eingebrochen. Doch die Aktienquote in den Kapitalanlagen der deutschen Erstversicherer – das sind die Anbieter, bei denen Kunden ihre Verträge abschließen, im Gegensatz zu den Rückversicherern – ist eher gering, sie liegt im Schnitt bei rund fünf Prozent.

Den weitaus größten Teil der Kundengelder haben die Unternehmen der Branche längerfristig in verschiedene festverzinsliche Papiere investiert. Es muss sich erst noch zeigen, ob sich deren Renditen infolge der Wirtschaftskrise nachhaltig verändern.

Corona-Pandemie – mehr zum Thema