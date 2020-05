Corona-Krise – Thyssenkrupp verbucht Milliarden-Verlust

Die Folgen der Corona-Pandemie treffen Thyssenkrupp mit voller Wucht. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 verbuchte der Essener Industriekonzern einen Verlust von mehr als 1,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstagmorgen mitteilte. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte Thyssenkrupp bereits rote Zahlen geschrieben und ein Minus von 93 Millionen Euro gemacht. Im Stahlgeschäft leidet der Revierkonzern unter anderem darunter, dass große Autobauer wie VW wegen der Pandemie zwischenzeitlich ihre Werke geschlossen hatten. Den aktuellen Fehlbetrag begründete Thyssenkrupp zudem mit den Kosten für die laufende Sanierung.

Aktuell sind mehr als 30.000 Mitarbeiter von Thyssenkrupp weltweit in Kurzarbeit oder in einem vergleichbaren Status. Die Zahl werde in den kommenden Wochen voraussichtlich noch zunehmen, hatte das Unternehmen vor wenigen Tagen berichtet.

In allen Einheiten von Thyssenkrupp müsse die Leistungsfähigkeit gestärkt werden, mahnte Merz in dem Schreiben an die Mitarbeiter. Sie sprach davon, dass die „Performance“ des Unternehmens „noch schneller besser werden“ müsse. „Die Fortschritte in den Geschäften sind bisher sehr unterschiedlich. Und – ganz ehrlich – in Summe noch lange nicht ausreichend. Wenn wir da unser Niveau nicht zügig und erheblich verbessern, dann helfen uns alle bisher gemachten Fortschritte nichts.“