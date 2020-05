Corona macht Firma Graef einen Strich durch Jubiläumsfeier

Das Mundwerk war lange geschlossen. Schade. Schließlich gibt es gerade im Jubiläumsjahr viel zu erzählen für die Unternehmerfamilie Graef aus Arnsberg-Neheim.

Das Mundwerk ist das Bistro, das Graefs genau in dem Backsteinbau betreiben, in dem vor 100 Jahren die Geschichte des mittelständischen Familienunternehmens mit der Herstellung von Heftzwecken begann. Ein perfekter Ort für Geschichte(n). In den vergangenen Wochen gab es aber „nur“ Lieferservice. Ab sofort darf auch vor Ort wieder geplaudert werden.

„Allesschneider“ ist das Flaggschiff

Die Marke Graef ist bekannt für Haushaltsgeräte rund um die Küche. Seit Jahrzehnten ist der „Allesschneider“ das Flaggschiff. Mittlerweile umgeben von zahlreichen „Beibooten“: Waffeleisen, Toaster, Siebträgerkaffeemaschinen, Wasserkocher mit Vaporisatorfunktion.

In der Familie Graef scheint ein Unternehmer-Gen fest verankert zu sein. Und Optimismus. Es wird viel gelacht. Hermann Graef und sein Vetter Andreas Schmidt als Geschäftsführer (dritte Generation) und Johanna (Vertriebschefin) und Marketingleiterin Franziska Graef (vierte Generation) blasen keine Trübsal.

Trotz der widrigen Umstände in Zeiten der Corona-Krise, trotz Kurzarbeit für die über 135 Beschäftigten und trotz Ungewissheiten.

Sicher, das Jahr 2020 hatten sie sich anders vorgestellt. „Im Juni war eine große Veranstaltung für den Handel geplant“, sagt Franziska Graef. „Und wir wollten auch ein sehr großes Mitarbeiterfest machen“, ergänzt Vater Hermann.

Jetzt sei aber nicht die Zeit zu feiern, sondern sie zu nutzen. Für Innovationen und neue Strategien zum Beispiel. „Vor 50 Jahren hatten die Leute viel Stückgut zuhause. Da gehörte ein Allesschneider in jede Küche“, sagt Marketingchefin Franziska Graef. „Das hat sich mit dem Convenience-Gedanken verloren.“ Schade. Seit drei Jahren gehört die 30-Jährige zum Führungsteam, bringt neue Ideen ins Unternehmen und verbindet Tradition mit Moderne: „Eigentlich passt ein Allesschneider total in die Zeit und auch zu gesünderer Küche.“

Das Arnsberger Unternehmen Graef wurde 1920 gegründet und stellte zunächst u.a. Reißzwecken her. In den frühen Jahren der Bundesrepublik entwickelte die Familie Graef den Allesschneider, der bis heute Kernprodukt des mittelständischen Unternehmens ist. Foto: Graef

Lange setzte Graef vor allem auf herausragende, patentierte Technik und Qualität Made in Germany. Die Idee der vierten Generation: Zeigen, welche Emotionen im Gerät stecken, was alles möglich ist. Nicht nur das Schneiden von Brot und Wurst, sondern auch Obst, Gemüse. „Wir benutzen das Wort Brotschneidemaschine beispielsweise gar nicht!“, bemerkt Johanna Graef-Krengel. Vielfältigkeit spiegelt sich mittlerweile auch in der Markenkommunikation wider: „Wir haben Rezepte entwickelt, über Social-Media-Kanäle wie Instagram und Facebook kommuniziert, einen eigenen Foodblog gemacht und seit November 2018 mit dem Mundwerk ein Markenerlebniszentrum geschaffen“, erklärt Franziska Graef. Multifunktionale Küchenmaschinen erleben schließlich gerade eine echte Renaissance. Nicht nur der Thermomix aus dem Bergischen Land.

Schwester Johanna Graef-Krengel (30) sorgt als Vertriebschefin mit ihrem Team dafür, dass diese Produkte ihren Weg zum Kunden finden. „Wir sind in fast ganz Europa unterwegs. In Skandinavien sind wir stark. Graef Geräte finden auch den Weg nach Südafrika und Korea. In China sind wir allerdings nicht.“

Haltbarkeitsstudie

Hermann Graef, der gemeinsam mit seinem Vetter Andreas Schmidt die Geschäftsführung bildet, hat von dieser jungen Generation gelernt. „Heute ist auch Storytelling (das durchdachte Erzählen einer guten Geschichte/Red.) wichtig.“ Drei „Graef-Geschichten“ werden erzählt: Das Schneiden natürlich, alles rund um Kaffee – und täglicher, nachhaltiger Genuss.

Über diesen Ansatz kommt das Unternehmen auch zu neuen Produktideen wie den Dörrautomaten. Hauchdünn geschnittene Obstscheiben werden zu Chips für den gesünderen Fernsehabend oder einfach zwischendurch. In Coronazeiten werde Stückware wieder interessanter. Das Unternehmen hat dazu gerade eine Haltbarkeitsstudie erstellen lassen, um zu erinnern, wie viel länger haltbar ein Brot oder Wurst am Stück ist. „Es geht auch um das Thema Verpackungsmüll und das Wegwerfen von Lebensmitteln“, erklärt Franziska Graef.

Hermann Graef und Technikchef Andreas Schmidt haben sich in der Vergangenheit unermüdlich über jede kleine Schraube, Drehmomente, eben perfekte Technik unterhalten, getüftelt, wie es seit einem Jahrhundert die Firma auszeichnet.

1920 von Hermann Graef gegründet Die Firma Graef wurde 1920 von Hermann Graef dort gegründet, wo seit 2018 das Mundwerk steht (Geöffnet dienstags bis samstags von 14-22 Uhr). Martin, Heinrich, Josef und Winfried Graef bauten das Unternehmen nach dem II. Weltkrieg wieder auf und erfanden das Erfolgsmodell „Allesschneider“.

Der Marke neue Emotionen verliehen haben Vertriebschefin Johanna und ihre Schwester Franziska. „Nach wie vor wird alles rund um Schneidetechnik hier am Standort hergestellt“, betont Hermann Graef. Vom Einsteigermodell bis zur 30.000 Euro teuren gewerblichen Maschine für Caterer, Metzgereien oder Bäckereien. „Alles wird hier in Neheim konstruiert und gebaut“, sagt Technikchef Andreas Schmidt. Nicht jeder Schritt in der Wertschöpfungskette stamme aus dem eigenen Haus. „Wir kaufen auch Teile zu. Schrauben beispielsweise.“ Früher hatte Graef sogar eine eigene Gießerei. Geschichte.

Trotz Corona-Krise seien die Lieferketten für die Produktion intakt. Dennoch wurde die Fertigung heruntergefahren, schließlich waren die Läden geschlossen. Das Unternehmen nutze die Zeit, um Strukturen im Betrieb zu optimieren. Was einen mittelständischen Familienbetrieb auszeichnet, ist „der Respekt untereinander“ (Andreas Schmidt) und besondere Wertschätzung für die Beschäftigten. Das Unternehmen stockt das Kurzarbeitergeld um 20 Prozent auf. Die meisten der 135 Mitarbeiter sind seit vielen Jahren bei Graef. Fluktuation annähernd null. „Ich denke, dass wir am Ende der Krise gestärkt in das neue Geschäft gehen können. Investitionen sind nicht zurückgestellt worden. Wir glauben an die Zukunft des Marktes“, spricht Hermann Graef für die Unternehmerfamilie. Und gefeiert werden soll dann eben im 101. Jahr – oder vielleicht im kleineren Rahmen im wieder geöffneten Mundwerk.