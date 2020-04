Corona wird den Einkauf grundlegend wandeln

Endlich wieder einkaufen? Die zögerliche Wiederbelebung des Einzelhandels am Montag zeugt eher davon, dass den Verbrauchern in den zurückliegenden Wochen zwar etwas fehlte, die weiterhin akute Ansteckungsgefahr sie aber davon abhält, in Scharen in die Läden zu strömen. Und das ist auch gut so.

Corona wird unser Leben und unsere Freizeit umkrempeln. Bilder von überfüllten Einkaufsstraßen beim Stadtfest oder vor Weihnachten werden wir so schnell nicht wieder sehen. Der Trend, dass Shopping zum Erlebnis mit einem Essen in der Pizzeria und anschließendem Besuch im Theater wird, ist zunächst einmal gestoppt.

Im Kampf ums Überleben werden sich Händler ganz neue Konzepte überlegen müssen, um ihre Kunden an sich zu binden. An erster Stelle steht dabei die Sichtbarkeit im Internet, die viele Mittelständler immer noch vernachlässigen. Verbraucher werden ihre Einkäufe sorgfältiger planen. Dafür brauchen sie Informationen. Der brachiale Kampf um die niedrigsten Preise rückt dank Corona in den Hintergrund. Vielleicht werden Läden jetzt nach ihrem Hygiene-Standard ausgesucht.