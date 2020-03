Coronavirus: Metallindustrie erzielt Krisenabschluss

Im Lichte der Corona-Pandemie haben sich die IG Metall und die Arbeitgeber in NRW auf einen schnellen Krisen-Tarifabschluss geeinigt, der nun Pilotcharakter für Deutschland haben dürfte. Gemeinsames Ziel ist, einigermaßen heil durch die Krise zu kommen und wie bereits in der Finanzkrise 2008/09 möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten und Unternehmen vor dem Aus zu bewahren.

Kernelemente sind zum einen die Reaktivierung des bereits vor zehn Jahren bewährten Zukunftstarifvertrags (ZiA), der vor allem die Kosten der Unternehmen für die Phase der Kurzarbeit senkt, etwa durch Streckung der Sonderzahlungen, sie aber im Gegenzug dazu verpflichtet, niemanden zu entlassen. Hinzu kommen neue Regelungen für die aktuelle Krise mit Hilfen für die Beschäftigten etwa für die Kinderbetreuung und zur Abfederung der Einkommensverluste durch das Kurzarbeitergeld.

Auf eine Tariferhöhung hat die Gewerkschaft wegen der Krise zunächst verzichtet. Der obligatorisch zur neuen Tarifrunde gekündigte Entgelt-Tarifvertrag wird dafür einfach wieder in Kraft gesetzt und gilt nun bis zum Jahresende weiter – ohne eine Erhöhung der Tabellenentgelte.

Kurzarbeit durch Solidartopf auffangen

Der ergänzende „Solidartarifvertrag“ sieht vor, soziale Härten insbesondere bei Kurzarbeit durch einen betrieblichen „Solidartopf“ aufzufangen, der mit 350 Euro je Beschäftigtem gefüllt wird. Gelder, die nicht abgerufen werden, sollen am Jahresende an alle Beschäftigten zu gleichen Teilen ausgezahlt werden. Bei Kinderbetreuungsengpässen im Zuge der Schul- und Kitaschließungen gibt es nun für Eltern von Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres die Möglichkeit, acht freie Tage statt des tariflichen Zusatzgeldes zu nehmen. Zusätzlich erhalten Beschäftigte im Jahr 2020 für die Betreuung von Kindern mindestens fünf freie Tagen ohne Anrechnung auf den Urlaub unter Weiterzahlung des Entgeltes.

Man habe sich „unter dem Eindruck der unabsehbaren wirtschaftlichen Auswirkungen durch die rapide Ausbreitung des Corona-Virus auf einen Pilotabschluss für die Beschäftigten der deutschen Metall- und Elektroindustrie geeinigt“, teilte der Arbeitgeberverband Metall NRW am Freitagmorgen mit. Arbeitgeberpräsident Arndt Kirchhoff betonte, der Kompromiss habe das Ziel, in diesen schwierigen Zeiten Unternehmen nicht weiter zu belasten und Beschäftigte zu unterstützen. „In dieser außergewöhnlich schwierigen Situation bietet dieser Tarifabschluss unseren Unternehmen und unseren Beschäftigten wertvolle Planungssicherheit“, erklärte Kirchhoff.

Knut Giesler, NRW-Chef der IG Metall, sagte: „In dieser hochdynamischen Zeit war es wichtig, schnelle klare und einfache Lösungen für die Menschen zu schaffen. Hier haben wir uns handlungsfähig gezeigt. Jetzt steht fest: Es gibt Beschäftigungssicherung, Entgeltsicherheit und gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten.“

Anstelle eines allgemeinen tariflichen Zuschusses zum Kurzarbeitergeld haben die Tarifpartner eine Härtefall-Regelung vereinbart. Danach wird ein betrieblicher Finanzierungsbetrag zur Verfügung gestellt, der zum Ausgleich oder zur Verminderung sozialer Härten im Fall von langandauernder und hoher Betroffenheit durch Kurzarbeit dient. •    Dieser Betrag errechnet sich aus der Zahl der Beschäftigten (Teilzeitbeschäftigte anteilig) eines Betriebes multipliziert mit 350 Euro. •    Die konkreten Verwendungsmodalitäten legen die Betriebsparteien fest. Der Finanzierungsbetrag kann auf bereits betrieblich vereinbarte Unterstützungsleistungen angerechnet werden. •    Mittel, die nicht für Härtefälle ausgeschöpft wurden, können o entweder zum Jahresende zu gleichen Teilen an die Beschäftigten (Teilzeitbeschäftigte anteilig) ausgezahlt o oder auf dem Weg der Differenzierung mit Zustimmung der Tarifvertragsparteien auf bis zu Null reduziert werden, wenn die wirtschaftliche Lage des Betriebes dies erfordert.

