Cyberattacke auf Funke Mediengruppe trifft auch den IKZ

Der Neubau der Mediengruppe am Jakob-Funke-Platz in Essen

Iserlohn/Essen/Berlin. Ein Hackerangriff hat das System der Funke Mediengruppe, Produktionspartner des IKZ, getroffen.

Der Medien- und Produktionspartner des IKZ, die Funke Mediengruppe, ist am Dienstag Opfer einer Cyberattacke geworden. Davon ist auch die Heimatzeitung betroffen. Aktuell arbeiten die IKZ-Redaktionen und die Teams der Funke Mediengruppe mit Hochdruck an einer Lösung des Problems.

Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe kann am Mittwoch auch der IKZ nur mit einer reduzierten Ausgabe erscheinen. Damit alle Leserinnen und Leser weiterhin umfassend informiert werden, haben wir unsere Paywalls deaktiviert und unsere E-Paper freigestellt. Dort lesen Sie die sonst kostenpflichtigen Inhalte gratis.

Der Angriff auf die Systeme der Funke Mediengruppe hält an. Bis zu einer Lösung kann auch der IKZ nicht in gewohnter Weise Inhalte und gedruckte Zeitungen produzieren. Alle Teams arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung des Problems. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bitten um Verständnis.