Decathlon bekommt einen neuen Deutschland-Chef

Essen. Der Sportartikel-Riese Decathlon bekommt einen neuen Deutschlandchef. Der Manager hat seine Karriere bei Decathlon in Dortmund begonnen.

Führungswechsel bei Decathlon in Deutschland: Ab sofort steuert der 50-jährige Decathlon-Manager Arnaud Sauret die bundesweiten Geschäfte des französischen Sportartikelhändlers. Sauret war zuletzt in Malaysia für den global agierenden Handelskonzern als Geschäftsführer tätig. Seine Karriere bei Decathlon habe Sauret allerdings im Jahr 1996 als Verkäufer in Dortmund begonnen, erklärt das Unternehmen.

Weltweit gehören Unternehmensangaben zufolge rund 1700 Filialen in 59 Ländern zu Decathlon. Der französische Konzern mit Sitz in Villeneuve-d’Ascq in der Nähe von Lille ist nicht nur Händler, sondern auch Hersteller von Sportartikeln. Mehr als 65 Eigenmarken prägen das Bild in den Filialen. In Deutschland beschäftige Decathlon mittlerweile mehr als 6000 Mitarbeiter an über 80 Standorten. Im vergangenen Jahr habe der Bruttoumsatz bundesweit die Milliardenschwelle überschritten – und damit einen Rekord erreicht. Auch in Nordrhein-Westfalen ist Decathlon stark präsent – mit Filialen unter anderem in Essen, Dortmund, Düsseldorf, Herne, Hagen und Wuppertal.

Der neue Deutschland-Chef Sauret soll den Wachstumskurs fortsetzen. Neben Artikeln, bei denen das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund stehe, setze das Unternehmen vermehrt auch auf „hochtechnische Produkte für ambitionierte Sportlerinnen und Sportler“. Zur Strategie von Decathlon gehört zudem neuerdings, zurückgegebene Produkte wiederverkaufen zu wollen. „Second Use“ nennt Decathlon das Prinzip. Die Produkte könnten fehlende Verpackungen oder Schönheitsfehler wie Kratzer oder leichte Gebrauchsspuren haben, seien aber ansonsten im Zustand „häufig wie neu“, so das Unternehmen. Auch das Geschäft mit Dienstleistungen wie Reparaturen will Decathlon ausbauen.

Der neue Deutschland-Chef von Decathlon: Arnaud Sauret. Der Manager wechselt aus Malaysia nach Deutschland. Foto: HO / Decathlon

Der neue Deutschland-Chef Arnaud Sauret habe bereits zahlreiche Positionen im Konzern übernommen, teilte Decathlon mit. Im Jahr 2006 sei er nach Frankreich gezogen, wo er unter anderem als Regionalmanager für Decathlon tätig gewesen sei. Danach folgten Stationen für den Sportartikel-Riesen in Russland und Malaysia. Der bisherige Deutschland-Chef André Weinert übernehme die Zuständigkeit für das Geschäft von Decathlon in Zentral-, Ost- und Südosteuropa.

Online-Shops von Decathlon haben in Corona-Krise deutlich zugelegt

Zuletzt hat Decathlon im April 2023 eine Jahresbilanz im Bundesanzeiger veröffentlicht – für das Geschäftsjahr 2021. Trotz der Corona-Pandemie verzeichnete das Unternehmen eine Umsatz-Steigerung um 4,5 Prozent auf knapp 710 Millionen Euro. Der Grund: Die Umsätze des Online-Shops seien um fast 90 Millionen Euro auf mehr als 263 Millionen Euro gestiegen. Insgesamt verbuchte Decathlon die größten Umsätze in den Bereichen Berg- und Naturwandern (rund 102 Millionen Euro), Wintersport (rund 35 Millionen), Trekking (32,5 Millionen), Fahrrad (23,3 Millionen), Fitness (56,6 Millionen) und Jogging (33 Millionen).

Die deutsche Unternehmenszentrale von Decathlon befindet sich im baden-württembergischen Plochingen. Hier kümmert sich das Management um Themen wie die Sortimentsauswahl, den Einkauf der Handelswaren, die Finanzen und die IT für die deutschen Filialen.

