Eine überwiegende Mehrheit der Deutschen hält die in der Corona-Krise von der Politik verordneten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen angemessen oder sogar noch zu großzügig. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts YouGov im Auftrag der Zurich-Versicherung mit gut 2000 Teilnehmern, die unserer Redaktion vorab vorlag. Danach sprechen sich 79 Prozent der Bürger klar gegen eine übereilte Lockerung der Sicherheitsauflagen aus.

„Stattdessen sollen aus ihrer Sicht die aktuellen Einschränkungen sogar eher verstärkt werden“, erklärt Zurich. Dafür ist fast jeder dritte Befragte. Dagegen befürwortet etwa jeder siebente ein Ende des Lebens auf Distanz. Gespalten sind die Bürger allerdings in der Frage, wie lange die Einschränkungen noch dauern sollten. Knapp die Hälfte würde sie bis zu den Sommerferien hinnehmen. 40 Prozent der Befragten würden einer so langen Zeitspanne nicht zustimmen.

Zwei Berufsgruppen gewinnen in der Corona-Krise an Vertrauen

In der Krise gewinnen vor allem zwei Berufsgruppen an Vertrauen. An der Spitze stehen Mediziner und Virologen. Mehr als die Hälfte der Befragten traut den Experten die Bewältigung der Pandemie zu. „Offenbar haben auch die Medien an Vertrauen gewonnen“, stellt Zurich fest. Denn drei von vier Bürgern fühlen sich gut über die aktuelle Lage informiert.

Die Stimmung in der Bevölkerung ist mancher Hinsicht besser als die Lage. „14 Prozent der Befragten halten ein Wirtschaftswunder 2.0 nach dem Ende der Corona-Krise für denkbar“, heißt es in der Studie. Auch hoffen zwei Drittel, dass anschließend die Wertschätzung für Berufsgruppen wie Pfleger steigt. Jeder dritte hofft auf ein verantwortungsvolleres Konsumverhalten der Verbraucher, jeder vierte ein höheres Umweltbewusstsein.

Jeder Zehnte hat Sorgen um seinen Arbeitsplatz

Doch die Einschränkungen bereiten vielen Menschen auch Sorgen. 36 Prozent sehen die gravierendsten Problem in den wirtschaftlichen Folgen. Fast jeder zehnte Befragte hat Angst vor dem Verlust seiner Arbeit. Sechs Prozent sorgen sich vor Kurzarbeit.

Eine knappe Mehrheit hält die sozialen Einschränkungen für gravierend. Genannt werden in diesem Zusammenhang Vereinsamung und Angst, fehlende Mobilität oder die Freizeitgestaltung. So hatte der Ärztepräsident zuletzt geraten, auf Urlaubsreisen im Sommer zu verzichten.

Einig sind sich die Bundesbürger auch weitgehend in der Frage, ob bestimmte Produkte wieder in Deutschland hergestellt werden sollten. 68 Prozent plädieren dafür, Produkte wie die Schutzausrüstung für Ärzte und Pflegepersonal wieder in Deutschland herzustellen. Zwei Drittel sind für höhere Investitionen in die technische Ausstattung der Krankenhäuser. Und mehr als jeder zweite hält eine bessere finanzielle Absicherung der Bevölkerung für eine wichtige Lehre aus der Krise.