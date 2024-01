Deutsche Bahn und GDL: Streik endet vorzeitig

Anzeigetafel an einem Bahnsteig mit der Aufschrift GDL-Streik! und Blitz, Symbolfoto Bahnstreik, Fotomontage

Berlin Der für sechs Tage angesetzte Streik endet vorzeitig: Die Deutsche Bahn und die GDL führen die Verhandlungen Anfang Februar fort.

Der ursprünglich für sechs Tage angesetzte GDL‑Streik endet vorzeitig. Nach Informationen unserer Redaktion haben die Deutsche Bahn (DB) und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) in vertraulichen Gesprächen einen Wiedereinstieg in die Tarifverhandlungen gefunden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird im Personenverkehr anstatt bis Montagabend nur noch bis Montagmorgen, 2.00 Uhr, gestreikt. Darüber berichteten am Samstag auch mehrere Medien.

Mehr in Kürze.

