Corona: Die Wirtschaft wird dünnhäutiger

Die Coronakrise zehrt an den Nerven. Im Privaten, in der Politik und nicht zuletzt in der Wirtschaft. Kaum etwas hassen Unternehmer bekanntlich so sehr wie Planungsunsicherheit. Schwierige Zeiten also, und zwar für beinahe alle Betriebe, wenn sie nicht gerade Mundschutze verkaufen oder Beatmungsgeräte herstellen. Von Gelassenheit ist die Spitze der Industrie- und Handelskammer Siegen, dem Organ der Wirtschaft in Siegen und den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein, gerade ein gutes Stück entfernt

IHK-Präsident Felix G. Hensel warnt: „In der Industrie kracht es richtig rein!“ Im zweiten Quartal werden zweistellige Umsatzeinbußen erwartet. Insbesondere die Automobilzulieferer dürften leiden. Foto: IHK

„Willkür“ wirft IHK-Präsident Felix G. Hensel den Regierungen in Bezug auf die 800-Quadratmeter-Regel bei den Ladenöffnungen vor. Ein Fehler der Politik sei dieser Flickenteppich, heißt es unisono in der Kammerlandschaft.

Je näher am Auto, desto schlimmer

„Und in der Industrie kracht es richtig rein“, warnt Hensel. Das erste Quartal bei den Industrieunternehmen im Kammerbezirk sei noch ganz passabel gewesen. „Das zweite wird unterirdisch“, prognostiziert IHK Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener. Für 2020 werde mit Umsatzeinbußen gerechnet, die deutlich im zweistelligen Prozentbereich liegen dürften. Am härtesten in ganz NRW trifft es laut Prognos-Institut den Kreis Olpe. „Je näher am Auto, desto schlimmer“, stellt Gräbener die Gleichung auf. Bedeutet: In Siegen-Wittgenstein werde es voraussichtlich nicht ganz so schlimm. Wenn man davon überhaupt sprechen kann.

IHK-Präsident Felix G. Hensel und Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener schlagen einen scharfen Ton an. Das Abwägen nimmt zu. Gewaltig. Schutz vor einer Corona-Infektion, so wichtig er unzweifelhaft ist, scheint aus Sicht der Unternehmensvertreter in dem Maß an Priorität zu verlieren, wie wirtschaftliche Existenzen zunehmend gefährdet sind.

Wirtschaft Mehrwertsteuer runter Die IHK Siegen fordert umgehend Lockerungen für die rund 800 gastronomischen Betriebe im Kammerbezirk. Zudem soll die Mehrwertsteuer in den Bereichen Gastgewerbe, Tourismus und Dienstleister befristet von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden.

Gastgewerbe, Tourismus, Dienstleister. Rund 800 Gastronomiebetriebe gibt es – noch – im Kammerbezirk. „Sie sind die Ersten, die es trifft. Und die Letzten, die rauskommen. Dass die Gastronomie auf null gesetzt ist, ist nicht vermittelbar“, so Gräbener. Unter Auflagen öffnen, so schnell wie möglich, lautet die Forderung. Nächste Gelegenheit: Die turnusmäßige Überprüfung der Regierungsentscheidungen Anfang Mai. „Wenn man noch drei, vier Wochen wartet, werden einige die Finger heben“, prognostiziert der Hauptgeschäftsführer.

Hier finden Sie unsere interaktive NRW-Karte mit allen aktuellen Fallzahlen

Der Vorwurf der Kanzlerin, es gehe denjenigen, denen die Lockerungen nicht weit genug gingen, um „Öffnungsorgien“, empört Gräbener geradezu: „Es geht hier um eine notwendige öffentliche Debatte in einer Demokratie.“ Eine klare Haltung, wie sie in dieser Woche auch bereits von FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg zu hören war.

Gratwanderung

Wirtschaft in Opposition zur Regierung? Eher nicht. Dennoch: Die Forderung, den Mehrwertsteuersatz im Gastgewerbe von 19 auf 7 Prozent zu senken, erinnert schon an den zehn Jahre alten FDP-Vorschlag der Hotelsteuersenkung, der den Liberalen um die Ohren flog. Nur sind es heute tatsächlich andere Zeiten. Krisenzeiten. Und die Forderungen der Kammerexperten nach Steuersenkungen für bestimmte Branchen sollen dementsprechend auch nur von begrenzter Dauer sein. Etwa analog zu haushaltsnahen Dienstleistungen auch gastronomische Dienstleistungen wie das Feierabendbier von der Steuer absetzen zu können.

IHK-Hauptgeschäftsführer kritisiert Bundeskanzlerin Angela Merkel scharf: „Es geht hier um eine notwendige öffentliche Debatte in einer Demokratie, nicht um Öffnungsorgien.“ Foto: IHK

Für den Ruf nach Unternehmenssteuersenkungen gilt die Beschränkung indes nicht.. Und wohl auch nicht für den Vorschlag, sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern Steuererleichterungen zu verschaffen. „Wir sind ein Hochsteuerland“, erinnert Gräbener. Statt für 156 Milliarden Euro Rettungspakte zu schnüren und sich das Geld dann von den Steuerzahlern wieder zu holen, sollten die Bürger seiner Ansicht nach lieber grundsätzlich entlastet werden. Nur: Erwartet wird von Berlin auch noch ein großes Konjunkturpaket. Die Autobauer rufen nach der „Abwrackprämie II“. Irgendwann ist die Staatskasse leer und die Corona-Last für die kommenden Generationen gigantisch. Eine Gratwanderung. Für Politiker wie für Unternehmer. Das zehrt eben an den Nerven.



Politik blickt nur auf Abiturienten – Berufliche Bildung wird vergessen

Ein Thema liegt der IHK besonders am Herzen: Das Ausland beneidet die deutsche Wirtschaft um die einzigartige duale Berufsausbildung. Wie das mitunter so ist. Der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) äußere sich lieber zur Frage, wie Gymnasiasten an ihr Abitur kommen, als zu ihrem Zuständigkeitsbereich, kritisiert die Spitze der IHK Siegen mit Präsident Felix G. Hensel und Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener die Christdemokratin.

„Die Lehrlinge und ihre Prüfungen werden vergessen“, beklagt IHK-Bildungsgeschäftsführer Klaus Fenster. Foto: IHK Siegen-Wittgenstein Olpe

„Die Lehrlinge und ihre Prüfungen werden vergessen“, beklagt auch IHK-Bildungsgeschäftsführer Klaus Fenster. In der Tat sind die Probleme durch die erzwungene Corona-Auszeit für Auszubildende nicht minder groß.

Eher im Gegenteil: Viele Ausbildungsverträge enden im Sommer. „Eine abgelegte Prüfung verlängert nicht die Ausbildung“, erinnert Fenster. Haben die Lehrlinge ihre Prüfungen nicht bestanden, weil sie gar nicht stattfinden, dürfte es auch mit Anschlussverträgen kompliziert werden.

So weit soll es nicht kommen. „Wir arbeiten an Notfallplänen“, blickt Fenster noch einigermaßen optimistisch in die nahe Zukunft. Die Prüfungen werden unter Corona-Gesichtspunkten kompliziert zu organisieren sein. Zumal das Zeitfenster sicher in die Sommerferien hinreichen werde, man aber in der Prüfung ja Berufschullehrer brauche.

„In unserem Kammerbezirk sind von den Schutzmaßnahmen zur Corona-Krise fast 3000 Auszubildende betroffen, die im Frühjahr ihre Zwischen- oder Abschlussprüfungen bzw. Teil-1- und Teil-2-Prüfungen zu absolvieren haben. Auch für diese Menschen sind die bestehenden Unsicherheiten eine große Belastung“, so Fenster. Die IHKs planten bundesweit eine Verschiebung dieser Prüfungen in den Mai und Juni. Sie hätten zudem die Durchführung von Zwischenprüfungen, die keinen Einfluss auf die Abschlussnote haben, ausgesetzt, erläutert der Geschäftsführer. Die Prüfungsgebühren seien den Betrieben rückerstattet worden.

Die Planungen gehen laut Klaus Fenster davon aus, dass Prüfungen ab dem 4. Mai wieder durchgeführt werden können. Klare Aussagen hierzu – und auch zu den zu treffenden Hygieneschutzmaßnahmen – seien aber aktuell weder vom Bund, der für die Berufsbildung zuständig sei, noch vom Land zu erhalten.

Auch die überbetriebliche Ausbildung müsse im Mai wieder starten, fordert IHK-Präsident Hensel, der das Lob vieler Politiker für die duale Berufsausbildung in der jüngeren Vergangenheit heute verärgert als „Lippenbekenntnisse“ abtut.