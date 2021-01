Berlin. Deutschlands Verwaltungen sind noch analog. Um bei der Digitalisierung aufzuholen, kommt nun ein neues Gesetz. Es ist hochumstritten.

Die Corona-Krise hat Deutschlands Defizite bei der Digitalisierung schonungslos aufgedeckt. Das muss auch die Bundeskanzlerin eingestehen. „Wo wir nicht gut aussahen, das zeigt sich bis in die heutigen Tage, das ist der Mangel an Digitalisierung unserer Gesellschaft“, sagte Angela Merkel (CDU) am Dienstag auf dem virtuellen Davoser Weltwirtschaftsforum – und zählte die mangelnde Vernetzung der Gesundheitsämter, das Bildungssystem und die Digitalisierung in der Verwaltung auf.

Zumindest beim letzten Punkt könnte sich nun etwas tun: Am heutigen Donnerstag soll der Bundestag final über das Registermodernisierungsgesetz abstimmen, final muss es der Bundesrat anschließend noch absegnen. Was sperrig klingt, hat eine simple Funktion: Bürger sollen nicht immer wieder umständlich ihre Daten suchen und bei Ämtern hinterlegen müssen.

Stattdessen sollen die Daten künftig nur einmal hinterlegt werden müssen. Als Identifikator soll die elfstellige Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID) gelten. Doch es gibt massiven Widerstand gegen das Projekt – das am Ende vor dem Bundesverfassungsgericht landen könnte. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was plant die Bundesregierung?

In Deutschland werden Daten meist dezentral gespeichert. Der Nationale Normenkontrollrat (NKR), ein Beratergremium der Bundesregierung, ging in einem Gutachten aus dem Jahr 2017 davon aus, dass es bundesweit 220 Register gibt, in denen sich die Daten der Bürger befinden.

Das führt dazu, dass man für jeden Verwaltungsgang bisweilen umständlich die jeweiligen Daten heraussuchen und diese auf dem Amt angeben muss – auch wenn die Daten der Verwaltung an anderer Stelle längst bekannt sind.

Dieser Vorgang ist nicht nur mühselig, er kostet auch Geld: Sechs Milliarden Euro pro Jahr könne man mit modernen Registern einsparen, rechnet der NKR vor. Wenn Daten und Nachweise künftig einmalig elektronisch übermittelt werden, könnte das den Bürgern laut NKR 47 Prozent des Zeitaufwands für Behördengänge ersparen – in Summe 84 Millionen Stunden pro Jahr.

Wie sind die Daten geschützt?

Hat ein Bürger ein Anliegen, dann kann die Behörde die gespeicherten Daten abfragen. Zum Beispiel beim Führerschein: Wer ihn verlängern möchte, stellt mittels seiner Steuer-ID seinen Antrag beim zuständigen Amt. Das wiederum dürfte mit dem neuen Gesetz beim Kraftfahrtbundesamt (KBA) die bereits gespeicherten Daten erfragen – sofern es nachweisen kann, dass der Antragssteller für den Antrag überhaupt berechtigt ist. Die Bürger sollen alle Datenabrufe in einem „Datencockpit“ nachverfolgen können.

Wo liegt das Problem?

Als einheitliche Identifikationsnummer für knapp 50 staatliche Register soll die Steueridentifikationsnummer dienen. „Das ist weder mit dem Datenschutzrecht noch mit unserer Verfassung vereinbar“, sagte der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber unserer Redaktion. „Die geplanten Maßnahmen zur technischen Absicherung bieten keinen ausreichenden Schutz vor Missbrauch.“ Er sei sich sicher, dass das Gesetz in seiner aktuellen Fassung „vor dem Bundesverfassungsgericht landet“.

Mit dieser Einschätzung ist er nicht allein. Selbst der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat erhebliche Zweifel, ob das Gesetz überhaupt verfassungskonform ist. So werde mit der universellen Personenkennziffer die „Möglichkeit und Gefahr einer (wenn auch nicht beabsichtigten, sondern unbefugten) Profilbildung“ erheblich erhöht. Auch die Möglichkeit der Rückverfolgung, des sogenannten Tracings, von Bürgern könne entstehen, heißt es in einem Gutachten.

Und auch der Deutsche Anwaltverein hat Zweifel: Immerhin habe das Bundesverfassungsgericht 1983 im Zuge des Volkszählungsurteils geregelt, dass einzelne Bürger nicht in ihrer ganzen Persönlichkeit registriert und katalogisiert werden sollen. Das Gesetz könne aber genau dafür die technischen Voraussetzungen schaffen.

NKR-Vorsitzender Johannes Ludewig widerspricht: „Das Urteil, auf das sich bezogen wird, stammt von 1983. Damals war es eine andere Welt.“ Auch das zuständige Bundesinnenministerium weist die Bedenken zurück: „Die Erstellung von Persönlichkeitsprofilen wird bereits heute durch rechtliche, technische und organisatorische Sicherungen verhindert“, teilte eine Sprecherin mit.

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hat datenschutzrechtliche Bedenken an dem neuen Gesetz. Foto: FUNKE Foto Services / Berliner M / FUNKE Foto Services

Warum ist das Gesetz so wichtig für die Digitalisierung?

Digitale Register gelten als Grundstock für das 2017 beschlossene Onlinezugangsgesetz (OZG). Bis 2022 wollen Bund, Länder und Kommunen 588 Verwaltungsdienstleistungen online anbieten. Das ist dringend notwendig: Bei der digitalen Verwaltung landete Deutschland im vergangenen Jahr nach Berechnungen der EU auf Platz 21 der damals noch 28 EU-Staaten. „Wenn die Registermodernisierung nicht funktioniert, dann wird es auch mit dem Onlinezugangsgesetz nichts“, fürchtet Ludewig.

Eine Sorge, die auch Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, teilt: „Zahlreiche staatliche IT-Großprojekte der letzten Jahre sind phänomenal gefloppt“, sagte der Digital-Politiker unserer Redaktion. Deshalb sei es falsch, auf die Steuer-ID zu setzen. „Durch ihr Vorgehen riskiert die Bundesregierung, dass auch das nächste IT-Großprojekt, die Registermodernisierung, in einigen Jahren vom Bundesverfassungsgericht kassiert wird“, mahnt von Notz.

Dies sei „verheerend“ für das Ziel der digitalen Verwaltung. Würde Karlsruhe etwa in drei Jahren das Registermodernisierungsgesetz als verfassungswidrig kippen, müssten im schlimmsten Fall Teile des Onlinezugangsgesetzes neu ausgerichtet werden.

Als „schwer nachvollziehbar“ weist Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds (DStGB), die Bedenken zurück. Wenn man die Prozesse und Bearbeitungszeiten in den Verwaltungen beschleunigen wolle, brauche man die Registermodernisierung. „Dazu gehört auch eine klare ID-Strategie“, sagte Landsberg unserer Redaktion.

Das geplante Gesetz sei ein „wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Digitalisierung in Deutschland“. Viele Verwaltungen haben derzeit Probleme, ins Homeoffice zu gehen – es scheitert an den technischen Voraussetzungen. Landsberg fordert daher mehr Unterstützung von Bund und Ländern – auch um Aus- und Fortbildungen von Beschäftigten in den Verwaltungen zu gewährleisten.

Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), begrüßt das neue Gesetz. Foto: Britta Pedersen / dpa

Was wäre eine Alternative?

Verwiesen wird von Experten häufig auf Österreich. In Deutschlands südlichem Nachbarland gibt es bereits eine allgemeine Personenkennziffer, sie wird „Stammzahl“ genannt und ermöglicht die eindeutige Identifizierung eines jeden Bürgers. Allerdings unterliegt diese Stammzahl der strengen Geheimhaltungspflicht und ist nur einer unabhängigen zentralen Behörde bekannt.

Die einzelnen Fachbehörden kennen dagegen nur eine bereichsspezifische Personenkennziffer, die durch geheime mathematische Verfahren aus der Stammzahl abgeleitet wird.

„Der Vorteil ist jedoch nur theoretisch, da auch im österreichischen Modell eine Profilbildung erfolgen könnte, nämlich über die in den Registern nach wie vor enthaltenen Grunddaten zur Person“, teilt das Bundesinnenministerium mit. Außerdem seien Österreichs Register zentralisiert. „Deutschland möchte und wird in den Registern dezentral bleiben. Die Beibehaltung der dezentralen Datenhaltung ist ein elementarer Schutz vor Datendiebstahl oder unzulässiger Datenübermittlung“, sagte die Sprecherin.