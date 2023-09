Pepco ist in Deutschland auf Expansionakurs. Auch in NRW sind bereits mehrere Eröffnungen geplant. Der Non-Food-Discounter hat vor allem Kleidung, Deko und Haushaltswaren im Sortiment.

Essen. Der Discounter Pepco baut sein Geschäft in Westen Deutschlands aus. Bald werden erste Filialen in NRW öffnen. Wo weitere Läden entstehen sollen.

In vielen ostdeutschen Städten ist der Discounter Pepco schon präsent, jetzt plant das aus Polen stammende Unternehmen Neueröffnungen in den westlichen Bundesländern, darunter auch in einigen Städten in Nordrhein-Westfalen.

Pepco sucht Mitarbeiter für neue Filialen in Gelsenkirchen und Herne

Bereits Ende September will der Discounter, der vor allem Mode, Deko und Haushaltswaren im Sortiment hat, sein Geschäft im Oberhausener Bero-Center eröffnen. Pepco zieht dann in den größten Laden des Einkaufszentrums, in dem vorher die insolvente Schuhkette Reno ihr Geschäft hatte. Weitere Filialen sollen zeitnah im Herbst im Prinzencenter Kamp-Lintfort und in Mönchengladbach öffnen.

Dass diese drei Geschäfte nicht die einzigen in NRW bleiben sollen, lässt sich bei einem Blick in die Stellenbörse auf der Unternehmens-Webseite erkennen. In NRW sucht Pepco Personal für neue Filialen in Ahlen, Gelsenkirchen, Herne, Mettmann und Recklinghausen. Außerdem ist die Position eines „Area Managers NRW“ ausgeschrieben.

Pepco auf Expansionskurs in NRW: Kooperation mit Shopping-Center-Verwalter ECE

Hinweise darauf, wo möglicherweise weitere Pepco-Filialen entstehen könnten, gibt es zudem durch die Kooperation mit dem Shopping-Center-Verwalter ECE, bei dem der Discounter Pepco im Sommer bereits 17 längerfristige Mietverträge für Geschäftslokale unterschrieben hat. ECE verwaltet in NRW aktuell 22 Center, unter anderem das Einkaufscenter Limbecker Platz in Essen, die Kö-Galerie in Düsseldorf, das Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim und die City-Galerie Siegen. In ihrer Pressemitteilung hatten beide Unternehmen angekündigt, dass weitere Mietverträge in ECE-Centern geplant seien.

Nach Firmenangaben hat Pepco mittlerweile mehr als 3000 Filialen in 17 europäischen Ländern. Seit Anfang 2023 hält der Möbelkonzern Steinhoff International Holding mehr als 70 Prozent der Firmenanteile an der Pepco Group.

