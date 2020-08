Düstere Bilanz – Hella rechnet mit fünf mageren Jahren

Auf der IAA (Internationale Automobil Ausstellung) in Frankfurt im vergangenen Jahr zeichnete sich bereits ein schwieriges Jahr für die Automobilindustrie ab. Bei Hella schlug die Corona-Krise dann im Ende Mai abgelaufenen Geschäftsjahr voll in die Bücher. Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Dr. Rolf Breidenbach, rechnet nur mit langsamer Erholung in der Branche.