Evonik verschiebt Hauptversammlung – Hochtief geht online

Die Liste der Unternehmen, die wegen der Corona-Pandemie ihre Hauptversammlungen verschieben, wird länger. Nach Eon, RWE und Vonovia hat nun auch Evonik verkündet, das Aktionärstreffen werde später im Jahr nachgeholt. Ursprünglich hatte der Chemiekonzern für den 27. Mai in die Essener Grugahalle eingeladen. Nun sei eine Versammlung am 31. August geplant – in welcher Form, hänge vom weiteren Verlauf der Infektionswelle ab, erklärte Evonik. Der Essener Baukonzern Hochtief und der Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern Bayer setzen hingegen auf reine Online-Hauptversammlungen – beide am 28. April.

Bayer-Vorstandschef Werner Baumann lobt, dass der Bundestag dies „in dieser außergewöhnlichen Lage“ möglich gemacht habe. Üblicherweise schreibt das Aktiengesetz vor, dass sich Vorstand, Aufsichtsrat und Eigentümer gemeinsam an einem Ort treffen müssen. Vorübergehend bekommen Aktiengesellschaften nun die Möglichkeit, virtuelle Hauptversammlungen zu organisieren – ein Novum in Deutschland.

So ist bei Bayer eine Übertragung auf der konzerneigenen Website geplant. Aktionäre sollen ihre Fragen an das Management bis zum 25. April einreichen. Abgestimmt werden soll vorab per Briefwahl oder online während der Veranstaltung. Damit soll auch die Auszahlung der Dividende möglich werden.

Die Pläne von Hochtief gehen aus einer Einladung hervor, die das Unternehmen auf seiner Website veröffentlicht hat. Der Baukonzern gehört mehrheitlich dem spanischen Baukonzern ACS, der mit der virtuellen Hauptversammlung pünktlich seine Dividende erhalten dürfte.

Deka-Experte Speich in Sorge um die „Aktionärsdemokratie“

Ingo Speich von der Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka äußert im Gespräch mit unserer Redaktion zwar Verständnis für das Vorgehen der Unternehmen und sagt: „In dieser schwierigen Zeit sollte die Gesundheit aller Teilnehmer nicht aufs Spiel gesetzt werden.“ Speich betont aber: „Virtuelle Hauptversammlungen sollten die Ausnahme bleiben, sonst droht der Aktionärsdemokratie Schaden.“ Es schränke die Aktionärsrechte erheblich ein, wenn es keine Aussprache direkt vor Ort gebe. „Es muss möglich bleiben, Kritik zu üben“, mahnt Ingo Speich. Außerdem sei zu befürchten, „dass rein digitale Aktionärsversammlungen ziemlich blutleere Veranstaltungen werden“.

Ähnlich äußert sich Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). „Eine Blaupause für eine grundsätzliche Neugestaltung der Hauptversammlung ist das sicher nicht“, sagt Tüngler mit Blick auf das reine Online-Format. Er rät den Unternehmen, die „Hauptversammlungen zu einem späteren Zeitpunkt – wie gewohnt – als Präsenzveranstaltung nachzuholen“. In der Corona-Krise habe der Gesetzgeber dafür die Frist bis Ende des Jahres verlängert.

Rheinmetall will in Krisensituation Dividende auszahlen

So verschiebt der Bochumer Immobilienkonzern Vonovia zwar seine Hauptversammlung, strebt aber weiterhin eine Präsenzveranstaltung an – und zwar für den 30. Juni. Auch NRW-Konzerne wie Henkel, Lanxess, Covestro, RWE und Eon haben ihre Treffen verschoben. Die Terminsuche läuft. Bei RWE hieß es unlängst, ein neuer Termin hänge „vom weiteren Verlauf der Infektionswelle“ ab.

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall setzt wie Bayer auf ein reines Online-Format. Vorstandschef Armin Papperger sagt zur Begründung, die Aktionäre sollten sich „gerade in der gegenwärtigen Krisensituation“ auf eine Auszahlung der Dividende verlassen können.