Der Neubau der Mediengruppe am Jakob-Funke-Platz in Essen.

Essen/Berlin Die Funke Mediengruppe ist am Dienstag Opfer einer Cyberattacke geworden. Es sind bundesweit zahlreiche Systeme betroffen.

Die FUNKE Mediengruppe ist am Dienstag Opfer eines Hackerangriffs geworden. Davon betroffen sind zahlreiche Systeme an allen Standorten bundesweit. Alle Teams arbeiten mit Hochdruck an der Lösung und Beseitigung des Problems.

Damit alle unsere Leserinnen und Leser weiterhin gut informiert bleiben, haben wir unsere Paywalls deaktiviert und unsere Epaper freigestellt. Wir informieren Sie, sobald wir weitere Neuigkeiten haben.

Zu den Zeitungen der FUNKE Mediengruppe gehören Berliner Morgenpost, Hamburger Abendblatt, Bergedorfer Zeitung, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Neue Ruhr Zeitung/Neue Rhein Zeitung, Westfälische Rundschau, Westfalenpost, Braunschweiger Zeitung, Harz Kurier, Thüringer Allgemeine, Ostthüringer Zeitung und Thüringische Landeszeitung.