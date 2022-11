Fußball WM: Warum Qatar Airways täglich Düsseldorf anfliegt

Qatar Airways will Düsseldorf ab 15. November täglich mit einer Boeing 787 Dreamliner anfliegen.

Essen. Wenige Tage vor Beginn der Fußball-WM startet Qatar Airways Direktflüge ab Düsseldorf. Warum Strategiechef Antinori Kritik an der Lufthansa übt.

Wenige Tage vor dem Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar startet das staatliche Unternehmen Qatar Airways tägliche Direktflüge ab Düsseldorf in die Hauptstadt Doha. Im Interview spricht Strategiechef Thierry Antinori über die Bedeutung des Standorts NRW für seine Fluggesellschaft und übt Kritik an seinem früheren Arbeitgeber, der Lufthansa.

Herr Antinori, nach Frankfurt, Berlin und München bietet Qatar Airways nun auch tägliche Direktflüge von Düsseldorf in die Hauptstadt Doha an. Warum?

Thierry Antinori: Deutschland ist die größte und stärkste Wirtschaft Europas. Bisher konnten wir Düsseldorf aus verkehrsrechtlichen Gründen nicht anfliegen. Das hat sich seit einem Jahr geändert. Qatar Airways hat nun die Gelegenheit, den wichtigen Ballungsraum Nordrhein-Westfalen mit 18 Millionen Einwohnern an Doha, den besten Flughafen der Welt, anzuschließen.

Welche Kundenklientel haben Sie im Blick?

Antinori: Geschäfts- und touristische Flüge gleichermaßen. Passagiere, die aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden nach Asien, Australien und Afrika fliegen wollen, können jetzt das Drehkreuz Doha nutzen, ohne umsteigen zu müssen.

Wie wird die Präsenz von Qatar Airways in Düsseldorf sichtbar sein?

Antinori: Es wird täglich eine Boeing 787 Dreamliner von Düsseldorf nach Doha fliegen. Wir werden vor Ort im Flughafen-Gebäude ein Team haben, das sich um die Passagiere kümmert. Unsere Vertriebsleute werden mit Reisebüros zusammenarbeiten. Reisebüros sind nach wie vor die Profis bei der Beratung von Kunden. Unsere Verkaufsleute werden aber auch in NRW unterwegs sein und auch bei unseren Großkunden, den Unternehmen, werben.

Thierry Antinori ist Strategiechef bei Qatar Airways. Foto: Qatar Airways

Qatar Airways ist auch ein großer Anbieter im Bereich Luftfracht. Wird sich das auch in Düsseldorf bemerkbar machen?

Antinori: Absolut. Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte der Welt. Die Flüge nach Düsseldorf werden es uns auch ermöglichen, Fracht in die Region zu transportieren. Wir haben ein Netz von Lkw, die mit Paletten zu den Flughäfen fahren, um sie nach Doha zu transportieren.

Qatar Airways gehört zu den weltweit neun Fünf-Sterne-Fluggesellschaften. Erwarten Ihre Gäste, die ab Düsseldorf fliegen, entsprechend hohe Preise?

Antinori: Wir sind stolz darauf, die einzige 5-Star-Airline aus dem Nahen Osten zu sein. Europa ist unter den Top 9 weltweit gar nicht vertreten. Wir setzen auf Qualität, Zuverlässigkeit und guten Service. Das bedeutet aber nicht, dass unsere Preise höher sind als die der Wettbewerber.

Sie starten in Düsseldorf mit dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft. Welche Impulse dieses Großereignisses erwarten Sie für Ihr Unternehmen?

Antinori: Natürlich ist die WM ein Beschleuniger für das Emirat Katar, aber auch für unsere Fluglinie. Durch die WM gewinnen wir viele Neukunden. Dieser Prozess hat aber bereits während der Corona-Pandemie begonnen, weil Qatar Airways phasenweise die einzige Airline war, die überhaupt noch nach Deutschland geflogen ist. Diese Kunden sind zum großen Teil bei uns geblieben.

Das Emirat Katar ist an deutschen Großkonzernen wie Volkswagen, Siemens, Hapag Lloyd beteiligt und inzwischen größter Einzelaktionär des Essener Energiekonzerns RWE. Katar liefert überdies große Mengen Flüssiggas nach Deutschland. Welche Rolle spielen diese engen wirtschaftlichen Verflechtungen für Ihr Geschäft?

Antinori: Ich bin nicht der Wirtschaftsminister, sondern der Manager einer Fluggesellschaft. Völlig klar ist aber, dass Katar die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft schätzt. Das Emirat hat angekündigt, 100 Milliarden US-Dollar in Deutschland zu investieren. Darunter sind auch eine Reihe von Start-ups. Wir verstehen uns als eine Art Brücke zwischen Katar und der deutschen Wirtschaft.

Hat sich die Debatte um die Vergabe der WM nach Katar, die Ausbeutung von Wanderarbeitern beim Stadienbau und das gesetzliche Verbot von Homosexualität negativ auf die Fan-Begeisterung und damit das Fluggeschäft ausgewirkt?

Antinori: Ich bin kein Politiker, der das zu bewerten hat, sondern angestellter Manager. Ganz persönlich habe ich dem früheren deutschen Vizekanzler Sigmar Gabriel nichts hinzuzufügen, der sich über die „Arroganz gegenüber Qatar“ beklagt hat. Das ist zutreffend.

Herr Antinori, können Sie als ehemaliger Vorstand von Lufthansa, Air France und Emirates die Kritik nachvollziehen, eine staatlich kontrollierte Fluglinie wie Qatar Airways verzerre den Wettbewerb?

Antinori: Ich schätze die Lufthansa und ihre Mitarbeitenden sehr. Fest steht aber auch, dass sich die Lufthansa in Düsseldorf ganz aus dem Geschäft mit Langstrecken-Flügen zurückgezogen hat. Und seit 20 Jahren hört man immer wieder dieselbe Geschichte über die vermeintliche Wettbewerbsverzerrung. Die Vorwürfe sind einfach nicht korrekt. Um Düsseldorf anfliegen zu können, mussten wir unsere Bücher offenlegen. Qatar Airways ist vollkommen transparent. Deshalb habe ich Respekt vor der Lufthansa, aber kein Verständnis für die Kritik an uns. Das Lufthansa-Management wäre besser beraten, über den Service für seine Kunden zu sprechen und nicht über Wettbewerber. Unser Wettbewerbsvorteil liegt darin, dass wir mit einem hoch motivierten Team beste Leistungen für unsere Kunden erbringen.

Was verbinden Sie persönlich mit Düsseldorf?

Antinori: Ich freue mich sehr darüber, dass Lars Redeligx der neue Flughafen-Chef in Düsseldorf ist. Wir kennen uns aus der gemeinsamen Zeit bei Lufthansa. Das sind beste Voraussetzungen für einen beiderseitigen Erfolg.

>>> Zur Person

Thierry Antinori ist seit mehr als drei Jahrzehnten in der internationalen Luftfahrt tätig. Das Manager Magazin bezeichnete ihn als „Haudegen“ der Branche.

Bevor der heute 60-Jährige 2019 bei der staatlichen Qatar Airways anheuerte, arbeitete er für drei andere Fluggesellschaften. 1986 hatte die Karriere des Franzosen bei der Air France begonnen.

1997 wechselte Antinori zur deutschen Lufthansa nach Frankfurt. 2011 stieß er dann zur Geschäftsführung von Emirates nach Dubai.

