Galeria-Finale: Es geht um Tausende Jobs und Milliarden Euro

Verdammt kurz her: Der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz und Sachwalter Frank Kebekus in der Messe Essen bei der Gläubigerversammlung im September 2020. Am Montag werden sie wieder den Verzicht auf einen Großteil der Forderungen in Milliardenhöhe verlangen, damit Galeria Karstadt Kaufhof noch eine Zukunft hat.