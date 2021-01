GEA-Chef sieht Engpässe beim Abfüllen des Corona-Impfstoffs

Düsseldorf Engpässe bei der Abfüllung des Corona-Impfstoffs: Es gebe derzeit nicht genügend Kapazitäten, berichtet der Chef des Konzerns GEA.

Eine wesentliche Ursache für die schleppende Impfstoffversorgung in Deutschland sieht der Chef des Düsseldorfer Maschinen- und Anlagenbauers GEA, Stefan Klebert, in Problemen bei der Abfüllung. Der Engpass sei nicht die Herstellung des Impfstoffs an sich, berichtete Klebert in einer Videokonferenz der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung (WPV). „Der Zaubertrank im großen Kessel ist da.“ Doch bei der Abfüllung in kleine Flaschen gebe es derzeit „nicht genügend Kapazitäten“.

Nach Einschätzung von Klebert wäre es sinnvoll gewesen, schon vor einigen Monaten Produktionsmöglichkeiten in diesem Bereich aufzubauen. „Das wäre auch ein Feld gewesen, wo eine staatliche Unterstützung geholfen hätte“, sagte der GEA-Chef. Schließlich würden sich die Unternehmen „gut überlegen“, welche Kapazitäten sie aufbauen wollen, da der Produktionsbedarf in absehbarer Zeit schon wieder niedriger sein könnte.

Der Düsseldorfer Konzern GEA, der weltweit rund 18.500 Mitarbeiter beschäftigt, baut seit vielen Jahren pharmazeutische Anlagen unter anderem zum Mischen und Kühlen von Flüssigkeiten und beliefert Branchengrößen wie den Impfstoffhersteller Pfizer. Maschinen für die Abfüllung von Impfstoffen konstruiert GEA indes nicht. Konzernchef Klebert erklärte, der Corona-Impfstoff werde weitgehend auf bestehenden Anlagen produziert. Impfstoffhersteller, die über eine Rezeptur und eine Zulassung verfügen, würden derzeit ihre Produktionen umstellen.

GEA-Chef wünscht sich "großen Datensatz" zu Corona-Infizierten

Neben der Pharmaindustrie gehören Lebensmittelhersteller zu den großen Kunden von GEA. So läuft Unternehmensangaben zufolge weltweit ungefähr ein Viertel der verarbeiteten Milch und etwa jeder zweite Liter Bier durch Anlagen von GEA. Auch jedes dritte Hähnchennugget werde mit Anlagen des Düsseldorfer Konzerns verarbeitet. In NRW befinden sich große Standorte des Konzerns in Oelde, Bönen und Hürth. Allein in Oelde beschäftigt GEA rund 2000 Menschen. Vor einigen Jahren hatte GEA den Firmensitz von Bochum nach Düsseldorf in die Nähe des Flughafens verlagert.

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sprach sich Klebert für eine intensivere Auswertung von Daten aus, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bringen. „Es gibt sehr wenig Informationen darüber, wo die Ansteckung eigentlich stattfindet“, sagte der GEA-Chef. Es zeige sich derzeit, „wie weit wir in Deutschland mit dem Thema Digitalisierung hinten sind“. Von jedem Infizierten sollte es „einen großen Datensatz“ geben, sagte Klebert. Ziel sei zu erkennen, ob sich die Menschen im Büro, in der Produktion, beim Sport oder auf der Straße anstecken.

Vor der Arbeit: Köpertemperatur messen

Klebert regte daher an, den Datenschutz in Deutschland zu überdenken. Insbesondere aufgrund einer schlechten Datenbasis sei die Politik aktuell „so hilflos“. GEA setze unter anderem Geräte ein, die bei den Beschäftigten vor Arbeitsbeginn kontaktlos die Körpertemperatur messen, berichtete Klebert. Bei Auffälligkeiten gebe es einen Signalton.

Nach Einschätzung des GEA-Chefs gab es beim Krisenmanagement von Bund und Ländern Defizite. „Es gibt einige Dinge, die hätten besser laufen können“, sagte er. So habe die Politik bei der ersten Infektionswelle zu langsam reagiert. So fanden beispielsweise noch Fußballspiele in Stadien mit tausenden Zuschauern statt, als GEA aufgrund der Ansteckungsgefahr schon die Betriebskantinen geschlossen hatte. Derzeit verwundere ihn, wie viel Betrieb es auf Deutschlands Straßen gebe. Er habe den Eindruck, die Bereitschaft der Menschen, ihr Verhalten im Lockdown zu verändern, sei gering.