Gewerkschaft IGBCE verärgert über Jobabbau beim Ölkonzern BP

Bochum. Der Ölkonzern BP will weltweit 10.000 Stellen streichen. In Deutschland stoßen die Pläne der Aral-Mutter auf Widerstand der Gewerkschaft IGBCE.

Die Pläne zum Stellenabbau beim Aral-Mutterkonzern BP Europa SE stoßen auf Widerstand der Gewerkschaft IGBCE. „Der massive Personalabbau der vergangenen Jahre hat zu einer erheblichen Arbeitsverdichtung geführt und ist aktuell noch nicht einmal abgeschlossen“, sagte IGBCE-Konzernbetreuer Detlef Lüke, der auch Aufsichtsratsmitglied des Ölkonzerns mit großen Standorten in Bochum und Gelsenkirchen ist. „Insofern fehlt mir jegliche Fantasie für weitere Personalabbaumaßnahmen.“

Weltweit will der britische Ölkonzern BP rund 10.000 Stellen streichen. Die Stellenkürzungen sollen Unternehmensangaben zufolge ausschließlich in der Verwaltung vorgenommen werden. Dem Vernehmen nach könnte etwa jeder vierte Arbeitsplatz in diesem Bereich wegfallen. Allein am BP-Verwaltungsstandort Bochum beschäftigt der Aral-Mutterkonzern rund 900 Menschen.

„Wir stehen erst am Beginn eines Prozesses“, erklärte BP in Bochum auf Anfrage unserer Redaktion. „Einzelheiten zu den konkreten Auswirkungen – auf Geschäftsbereiche, Länder oder Standorte – werden erst in den kommenden Wochen konkretisiert.“ Bereits jetzt zeichnen sich Verhandlungen mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft IGBCE ab. „Sobald wir mehr wissen, suchen wir das Gespräch mit den Mitarbeitervertretern“, teilte BP mit.

IGBCE zeigt sich verärgert über Vorgehen des Managements

IGBCE-Konzernbetreuer Detlef Lüke zeigt sich verärgert über das Vorgehen des Managements. „Dass der Aufsichtsrat über die Abbaupläne nicht vorher informiert worden ist, ist nicht akzeptabel. Darüber bin ich sehr irritiert“, sagte Lüke. „Ich gehe davon aus, dass wir unverzüglich und umfassend darüber informiert werden, was konkret für die Standorte in Deutschland und in Europa geplant ist.“

Bei BP wird betont, es gehe vor allem um Kürzungen in der Verwaltung, nicht in der Produktion. Ein großes Werk des Ölkonzerns steht im Ruhrgebiet: Etwa 2000 der bundesweit rund 4600 Arbeitsplätze von BP befinden sich in der Raffinerie in Gelsenkirchen. Neben Bochum ist Hamburg ein weiterer Verwaltungsstandort von BP.

Corona-Krise hinterlässt Spuren im Geschäft

BP verzeichnete im ersten Quartal dieses Jahres durch den Ölpreisverfall und die gesunkene Nachfrage im Zuge der Coronavirus-Krise starke Gewinneinbußen. Die Pläne für eine Neuaufstellung von BP seien schon vor Ausbruch der Pandemie auf den Weg gebracht worden, betonte das Unternehmen allerdings. BP-Chef Bernard Looney mahnte, der Ölkonzern müsse sich neu erfinden und verstärkt auf erneuerbare Energien setzen. Weltweit hat BP rund 70.000 Mitarbeiter.

Im April hatte Wolfgang Langhoff, der Chef der BP Europa SE, im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt, der Konzern verzichte bewusst auf Kurzarbeit. Er fügte hinzu: „Wir planen aus heutiger Sicht auch keinen Stellenabbau wegen Corona. Wir möchten diese schwierige Zeit solidarisch mit unseren Beschäftigten durchstehen.“

Überproportional betroffen vom Stellenabbau solle die Führungsebene sein, heißt es in einer in London veröffentlichen Mitteilung von BP. Ein Drittel der Gruppenleiter-Stellen werde entfallen. Zudem sollen leitende Mitarbeiter in diesem Jahr keine Gehaltserhöhungen bekommen. Auch die Auszahlung von Boni sei sehr unwahrscheinlich. Die Kürzungen seien Teil eines Plans, um das Unternehmen „flacher und kleiner“ zu machen, betonte BP-Chef Bernard Looney.