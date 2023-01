Grundsteuer: Wie Sie die Abgabefrist verlängern

Berlin Am 31. Januar läuft die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung aus. In einigen Fällen ist eine weitere Frist-Verlängerung möglich.

Die Tage rücken immer näher, dann muss die Grundsteuererklärung beim Finanzamt sein: Am 31.1.2023 endet die verlängerte Abgabefrist. Obwohl die Erklärung ursprünglich Ende Oktober 2022 fällig war und bereits drei Monate Schonzeit eingeräumt wurden, haben bis Mitte Januar 2023 lediglich 60 Prozent der Erklärungen den Weg zur zuständigen Behörde gefunden. In welchen Fällen können Sie eine weitere Frist-Verlängerung beantragen?

Verlängerung der Abgabefrist bei Krankenfall

Die Abgabefrist für die Grundsteuer kann in bestimmten Fällen verlängert werden. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Sie plötzlich erkrankt sind oder andere unvorhergesehene Umstände vorliegen. Um eine Verlängerung der Abgabefrist zu beantragen, sollten Sie sich an Ihre zuständige Steuerbehörde wenden und eine schriftliche Begründung für die Verlängerung einreichen. In der Regel werden Unterlagen wie ein Arztzeugnis oder eine Bestätigung über den Ausfall von Arbeitszeit benötigt.

Abgabfrist rechtzeitig verlängern, um Strafgelder zu vermeiden

Es ist wichtig, die Frist rechtzeitig zu verlängern, um unnötige Kosten und Strafen zu vermeiden. Wer seine Steuererklärung zu spät einreicht, riskiert Säumniszuschläge, Bußgelder bis zu 25.000 Euro und eine Steuerschätzung. Stellen Sie daher sicher, dass Sie alle erforderlichen Unterlagen zusammenstellen und sich an die Steuerbehörde wenden, bevor die ursprüngliche Abgabefrist abläuft. Verlängerungsanträge können über das Portal „Elster“ gestellt werden. Daneben ist aber auch ein formloser Antrag möglich, per Anruf oder besser schriftlich.

Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein um Hilfe bitten

Es gibt auch die Möglichkeit, einen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein um Hilfe zu bitten, wenn man unsicher ist, wie man die Abgabefrist richtig verlängert. Sie können Ihnen dabei helfen, die notwendigen Unterlagen zusammenzustellen und den Antrag auf Verlängerung der Abgabefrist richtig einzureichen. In jedem Fall ist es wichtig, sich rechtzeitig mit der Erstellung der Erklärung zu befassen, damit die Grundsteuer pünktlich und korrekt abgeführt wird. (ew)

