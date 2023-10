Haifischbecken Onlinehandel: Die Marke Westfalia vor Aus

Ausgerechnet einhundert Jahre nach der Gründung geht die Traditionsmarke Westfalia in Hagen in die Insolvenz. Am Donnerstag beziehungsweise Freitag wurde für insgesamt sieben Gesellschaften ein entsprechender Antrag gestellt. Betroffen sind stationäres Geschäft in Hagen sowie der Onlinehandel. Beides laufe laut Insolvenzverwalter aber vorerst uneingeschränkt weiter.