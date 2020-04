Handel appelliert: Rechtzeitig vor Ostern einkaufen gehen

Essen. Lebensmittelhändler appellieren in der Corona-Krise an Kunden, den Ostereinkauf vorzuziehen und zu splitten. Warum der Handel ein Chaos fürchtet.

Die deutschen Lebensmittelhändler erwarten den üblichen Ansturm zu Ostern in diesem Jahr mit gemischten Gefühlen. Wegen der Coronavirus-Krise appellieren Betreiber von Supermärkten und Discountern erstmals an ihre Kunden, die Einkäufe nicht nur auf den Gründonnerstag und Karsamstag zu konzentrieren. Angesichts der drei bevorstehenden Feiertage und der staatlich verordneten Vorsichtsmaßnahmen wollen sie ein Chaos verhindern.

„Gehen Sie vorausschauend einkaufen. Überlegen Sie bereits jetzt, was Sie für die Feiertage benötigen“, redet Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), den Verbrauchern ins Gewissen. Und auch sein Kollege Franz-Martin Rausch vom Verband der Lebensmittelhändler appelliert: „Planen Sie Ihre Einkäufe und nutzen Sie dafür sowohl die breiten Öffnungszeiten als auch alle Einkaufstage der Woche.“

Aufruf zur Disziplin beim Einkaufen

Der Aufruf zur Einkaufsdisziplin hat einen ernsten Hintergrund: Nach Weihnachten ist Ostern die Jahreszeit mit den höchsten Umsätzen im Lebensmittelhandel. Allein die Ketten Rewe und Penny rechnen vor dem bevorstehenden langen Wochenende mit über zehn Millionen Kunden. Da der in normalen Zeiten zu Ostern boomende Reiseverkehr wegen der Corona-Pandemie nahezu zum Erliegen gekommen ist und der traditionelle Osterbrunch im Restaurant gestrichen ist, müssen sich die Verbraucher über die Feiertage selbst versorgen. Das stellt vor allem die Händler in den Ballungsgebieten wie dem Ruhrgebiet vor große Herausforderungen.

Bochum- Handel bereitet sich auf Oster-Ansturm vorNach den Hamsterkäufen der vergangenen Wochen, die noch immer zu leeren Regalen bei Toilettenpapier, Mehl, Hefe und Nudeln führen, bemühen sich die Ketten, vor Ostern keine weitere Panik aufkommen zu lassen. „Die Warenversorgung ist gesichert. Unsere Märkte werden mehrfach täglich mit frischer Ware beliefert“, erklärt Henning Gieseke, Chef der 266 Real-SB-Warenhäuser in Deutschland. Gleichwohl bittet Gieseke seine Kunden darum, frühzeitig die Ostereinkäufe zu erledigen und möglichst allein in die Märkte zu kommen, um lange Schlangen an den Kassen zu vermeiden. In Radiospots ruft Real zudem dazu auf, Frischeprodukte wie Fleisch und Wurst vorzubestellen.

„Mitarbeiter halten unsere Märkte am Laufen“

Auch Rewe-Chef Lionel Souque wendet sich direkt an seine Kunden und bittet sie darum „zumindest Teile der Oster-Einkäufe“ vorzuziehen. „So können der Gründonnerstag und der Karsamstag, an denen wir mit mehr als zehn Millionen Kunden üblicherweise eine besonders hohe Nachfrage erleben, entlastet werden“, so Souque. Auch zur Entlastung der Rewe- und Penny-Mitarbeiter, die „unsere Märkte am Laufen halten“.

Ihre in der Corona-Krise strapazierten Beschäftigten haben auch die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd im Blick. Sie verzichten weitgehend darauf, ihre Öffnungszeiten zu Ostern wie in den Vorjahren zu erweitern. Aldi Süd öffnet zwar am Gründonnerstag und am Karsamstag flächendeckend bereits um 7 Uhr statt um 8 Uhr. Dafür will der Mülheimer Discounter aber abends früher schließen. „Filialen, die sonst bis 21 oder 22 Uhr geöffnet haben, schließen bis auf weiteres wie die meisten anderen Filialen auch schon um 20 Uhr“, teilt das Unternehmen mit. Im Hinblick auf das Kontaktverbot hat Aldi Süd auch die Marketingstrategie für das bevorstehende Familienfest geändert. „Statt an Ostern bei gutem Wetter mit Freunden zu grillen, liegt der Fokus unserer Oster-Kampagne jetzt darauf, zu Hause zu bleiben“, heißt es.

Keine erweiterten Öffnungszeiten

In den Filialen des Essener Schwesterunternehmens sollen auch zu Ostern die sonst üblichen Öffnungszeiten gelten. „Es ist uns ein großes Anliegen, dass unsere Mitarbeiter während der anstehenden Feiertage zur Ruhe kommen, sich erholen und möglichst viel Zeit im engsten Familienkreis und mit ihren Partnern verbringen. Darauf soll in diesen Tagen ihr ganzer Fokus liegen“, sagt Nicolás de Lope von Aldi Nord. Der Discounter warnt zugleich vor einem Ansturm auf die Märkte. „Wir appellieren daher inständig an die Solidarität unserer Kunden und danken Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung“, so de Lope.

Beim Handelsverband NRW zeigte man sich am Montag zuversichtlich, dass das befürchtete Chaos in dieser Woche ausbleiben wird. „Wir sehen viel Verständnis bei den Kunden“, sagte Sprecherin Carina Peretzke unserer Redaktion. Die Verbraucher akzeptierten die scharfen Hygienevorschriften. Zudem setzt der Verband darauf, dass die Menschen dann doch nicht so viel einkaufen wie an normalen Oster-Wochenenden. Peretzke: „Die großen Familienfeiern und Feste müssen ja leider ausfallen. Da ist es wahrscheinlich, dass die Kunden nur so viel einkaufen wie sonst unter der Woche.“

Trotz der hohen Nachfrage nach Lebensmitteln und Hygieneartikeln werden die Sorgenfalten des Einzelhandels mit jedem weiteren Tag der Corona-Pandemie tiefer. Das Konsumbarometer des Handelsverbands, das monatlich die Stimmung misst, ging Anfang April auf Talfahrt. „Die Verbraucher befinden sich im Krisenmodus, die Verbraucherstimmung ist im Keller“, fassen die Wissenschaftler die Ergebnisse der jüngsten Umfrage zusammen. „Die deutlich verschlechterte Verbraucherstimmung deutet zudem darauf hin, dass auch bei einer Lockerung der aktuellen Schutzmaßnahmen gegen eine schnelle Verbreitung des Virus noch mit einer längeren Zurückhaltung der Verbraucher zu rechnen ist.“