NRW liegt vorn: So teuer ist das Leben im Heim

In NRW leben rund 170.000 Menschen in einem Pflegeheim. Sie müssen sie 2024 deutlich mehr dazuzahlen.

Essen Pflegebedürftige müssen immer tiefer in die Tasche greifen, wenn sie im Heim leben. Zuschüsse sollen entlasten, doch ein Problem bleibt

Ulrich Christofczik ist ein Mann klarer Worte und er macht auch diesmal keinen Hehl aus seinem Ärger: „Die aktuelle Kostensteigerung kann man niemandem mehr erklären“, sagt der Geschäftsführer der Evangelischen Altenhilfe Duisburg mit 16 stationären Pflegeeinrichtungen. „Wenn Sie die Abrechnungen erstmals sehen, fallen Sie tot um.“

Auch für seine Duisburger Pflegeheime sind 2024 die sogenannten Eigenanteile erheblich gestiegen. Bewohnerinnen und Bewohner müssen für ihre Pflege im Heim also deutlich mehr aus eigener Tasche beisteuern. Christofczik spricht von bis zu 70 Prozent höheren Zuzahlungen in einzelnen Heimen, die die Evangelische Altenhilfe den Bewohnenden in Rechnung gestellt habe. „Die Angehörigen laufen Sturm und ich kann das verstehen“, so der langjährige Pflege-Chef. In Duisburg gebe es inzwischen Heime, in denen 80 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner Sozialleistungen beziehen, weil sie das Leben dort nicht mehr allein bezahlen können.

„Das ist kein Zustand, wie wir ihn wollen“, sagt Christofczik. „Träger müssen alle Kostensteigerungen eins zu eins an die Bewohner weitergeben, weil die Leistungen der Pflegekassen gedeckelt sind. Das bemängeln wir seit Jahren.“

Heimbewohner zahlen in NRW zwischen 2892 und 2107 Euro dazu

Das Leben im Pflegeheim entwickelt sich für pflegebedürftige Menschen und ihre Familien tatsächlich zu einem immer größeren finanziellen Risiko. Trotz Kostenbremsen des Bundes müssen Heimbewohnerinnen und Heimbewohner immer mehr Geld aus ihrer eigenen Tasche dazu bezahlen. Das geht aus aktuellen Zahlen des Verbandes der Ersatzkassen (Vdek) hervor. NRW gehört erneut zu den teuersten Bundesländern.

Laut Vdek zahlen Pflegebedürftige aktuell in NRW im ersten Jahr ihres Heimaufenthalts durchschnittlich 2.892 Euro pro Monat selbst dazu – 179 Euro mehr als Anfang 2023. Menschen, die bereits länger als 36 Monate vollstationär gepflegt werden, müssen in NRW immer noch 2.107 Euro selbst beisteuern – 102 Euro mehr als vor einem Jahr. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt zahlen neu eingezogene Heimbewohner 2576 Euro dazu, ab dem dritten Jahr sind es 2095 Euro.

Ohne Zuschüsse müssten Heimbewohner in NRW sogar 321 Euro mehr bezahlen

Zu diesem Plus kommt es, obwohl Eigenanteile mit dem Jahreswechsel stärker als zuvor bezuschusst werden. Seit 2022 zahlen die Pflegekassen Zuschläge, die mit längerem Heimaufenthalt steigen. Die Zuschläge sind zum 1. Januar 2024 gestiegen. Den Eigenanteil für die reine Pflege drückt das im ersten Jahr im Heim nun um 15 statt bisher 5 Prozent, im zweiten um 30 statt 25 Prozent, im dritten um 50 statt 45 Prozent und ab dem vierten Jahr im Heim um 75 statt 70 Prozent. In NRW wäre der Eigenanteil ohne die höheren Entlastungen im Durchschnitt sogar um 321 Euro höher ausgefallen.

„Es ist gut, dass die Leistungszuschläge angepasst worden sind, um die Kostensteigerung aufzufangen“, sagt Daniela Mruck, Leiterin des Refereats Pflege beim Vdek NRW. „Sonst wären die Erhöhungen eins zu eins an die Pflegebedürftigen übergangen.“

Wohl auch dank der Zuschläge ist die Zahl der Heimbewohner, die Sozialleistungen („Hilfe zur Pflege“) beantragen mussten, in NRW sogar kurzzeitig gesunken - 2022 um 14 Prozent im Vergleich zu 2021. Dass es nun aber nicht gelungen ist, die aktuell so deutlich gestiegenen Kosten gänzlich aufzufangen, liegt nach Einschätzung von Beobachtern an der starken Inflation und hohen Tarifabschlüssen.

Teures Leben im Pflegeheim: Personal macht 80 Prozent der Kosten aus

Anders als bei der Krankenversicherung decken die Leistungen der Pflegekassen nur einen Teil der Pflegekosten. Alles darüber hinaus tragen die Bewohnerinnen und Bewohner selbst in den sogenannten Eigenanteilen. NRW gehört seit Jahren zu den teuersten Bundesländern für Heimbewohner.

Als Hauptgrund werden immer wieder Personalkosten genannt. Sie machen branchenweit etwa 80 Prozent der Ausgaben einer Einrichtung aus und schlagen in NRW so sehr zu Buche, weil das Bundesland eine hohe Fachkräftequote und überdurchschnittlich viele tarifgebundene Betreiber hat. Seit 2022 müssen sich private Träger zwar an ortsüblichen Tarifen orientieren. Tarifleistungen wie Inflationsausgleichsprämien sind laut Experten für Private aber freiwillig.

Die Eigenanteile berechnen sich aus drei Quellen: den Investitionskosten, den Kosten für Unterbringung und Verpflegung sowie dem sogenannten einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE). Letzteres ist ein Wert, der von Heim zu Heim unterschiedlich ist, der aber für alle Bewohner, egal wie pflegebedürftig sie sind, gleich hoch ausfällt. Er wird mit den Pflegekassen verhandelt und beinhaltet auch Pflegepersonalkosten. Sie sind durch gesetzliche Änderungen gestiegen, aber auch durch den Fachkräftemangel, den Träger mit teurer Leiharbeit ausgleichen müssen. In NRW liegt der sogenannten EEE im Durchschnitt aktuell bei 1308 Euro (ohne Zuschüsse), 219 Euro mehr als 2023.

Folgen der Inflation: Knapp 1200 Euro monatlich nur für Unterbringung und Verpflegung

Mit 1193 Euro fallen Kosten für Unterbringung und Verpflegung in NRW überdurchschnittlich stark zu Buche – darin stecken die gestiegenen Heizkosten, aber auch Personalkosten für Küche oder Verwaltung, höhere Lebensmittelkosten und Sachkosten wie Wäscherei und Reinigung. Bundesweit zahlen NRW-Heimbewohner zwar das meiste für Unterbringung und Verpflegung – im Vergleich zu 2023 ist der Anstieg von rund sieben Prozent aber absolut im Durchschnitt.

Würden die einzelnen Bundesländer ihre politischen Vorhaben endlich umsetzen und die Investitionskosten übernehmen, würden die Pflegebedürftigen in NRW um aktuell 587 Euro monatlich entlastet. Dirk Ruiss - Leiter der Vdek-Landesvertretung NRW

Bei den Investitionskosten bitten NRW-Heimbetreiber ihre Bewohner seit Jahren überdurchschnittlich stark zur Kasse: Mit 587 Euro monatlich wurden Bewohner zuletzt über eine Umlage an Modernisierungen und Anschaffungen beteiligt, 102 Euro mehr als im Bundesdurchschnitt. Modernisierungen müssen in NRW schneller abgeschrieben werden, auch höhere Grundstückspreise spielen laut Fachleuten eine Rolle.

Vdek NRW: Länder sollten Investitionskosten übernehmen

Aus Sicht des Vdek NRW würde es daher Betroffenen schon helfen, wenn die Länder die Investitionskosten der Heime vollständig übernehmen. „Würden die einzelnen Bundesländer ihre politischen Vorhaben endlich umsetzen und die Investitionskosten übernehmen, würden die Pflegebedürftigen in NRW um aktuell 587 Euro monatlich entlastet“, sagt Vdek-NRW-Chef Dirk Ruiss vor. In NRW gibt es allerdings die Besonderheit, dass Heimbewohner Pflegewohngeld beantragen können. Darüber lassen sich Investitionskosten abdecken.

Tom Ackermann, Vorstandsvorsitzender der AOK NordWest, ergänzt, dass die Ausbildungskosten durch Steuermittel finanziert werden müssten. „Dies würde die Pflegebedürftigen in den Heimen auf einen Schlag um etwa eine Milliarde Euro entlasten“, so Ackermann.

Steigende Heimkosten: Zahl der Beratungsanfragen hat sich verdoppelt

Die steigenden Eigenanteile verunsichern Angehörige zunehmend. Beim Pflegeschutzbund BIVA melden sich immer mehr Betroffene mit der Bitte um Beratung. 2023 registrierte der BIVA-Beratungsdienst gut 1.200 Beratungen zu Entgeltfragen. 2021 waren es keine 600. Auffallend sei nicht nur die schiere Menge, sondern auch die Höhe der diskutierten Preissteigerungen: Waren es früher im Schnitt 200 bis 300 Euro, um die sich der Eigenanteil erhöht habe, seien es jetzt in Einzelfällen sogar bis zu 1.400 Euro pro Monat, so ein Sprecher.

Der Pflegeschutzbund erinnert Bewohnerinnen und Bewohner an ihre Rechte: Erhöhungen müssen vier Wochen vorher angekündigt werden, sonst sind sie nicht wirksam. Die Schreiben müssen zudem bestimmte Voraussetzungen erfüllen – alte und neue Kosten müssen gegenübergestellt werden. Bewohner müssen einer Erhöhung zustimmen und können auch nur unter Vorbehalt zahlen.

Sozialverband VdK warnt vor Armutsrisiko: Pflegevollversicherung ist nötig

Der Sozialverband VdK NRW warnt eindringlich davor, dass Pflege zu einer Armutsfalle wird. „Die finanzielle Belastung der Pflegebedürftigen steigt von Jahr zu Jahr kontinuierlich“, sagt Martin Franke, Referent für Sozialpolitik. „Der einzige Ausweg aus dieser Kostenfalle ist eine Pflegevollversicherung, sodass alle pflegebedingten Kosten in der ambulanten und stationären Pflege vollständig übernommen werden.“ In NRW bezieht etwas weniger als ein Drittel der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner die Sozialleistung „Hilfe zur Pflege“.

In Duisburg wirbt auch Ulrich Christofczik wirbt für einen Systemwandel: „Wir müssen in Deutschland endlich zu der Regelung kommen, die Eigenanteile der Heimbewohner zu deckeln, sodass die Pflegeversicherung Kostensteigerungen übernimmt“, ist sich der Pflegefachmann und Sprecher der Ruhrgebietskonferenz Pflege sicher.

