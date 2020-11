Hygiene-Designmöbel: Schutz vor Corona soll auch Spaß machen

Johannes Wagner hat zuletzt die Spielerkabinen und den Gastronomietrakt im Stadion von Borussia Mönchengladbach mit edlen Möbeln ausgestattet. Doch mit der Corona-Pandemie brach dem Inhaber des Designmöbelanbieters Conmoto in Münster sein Hauptstandbein weg. Hotels und Gastronomie stornierten ihre Aufträge. Da kam dem Tüftler, der sein Unternehmen schon im Alter von 18 Jahren gründete, eine ganz neue Geschäftsidee.

Der Lockdown hatte gerade begonnen, als Wagner auf seiner Heimfahrt von Münster nach Berlin an einer Raststätte Halt machte, am Eingang den provisorischen Tisch mit Desinfektionsmitteln erblickte und mit dem Kopf schüttelte. „Wie sieht das denn aus?“, fragte sich der 44-jährige Unternehmer, der sich schon als Jugendlicher gefragt hatte, warum Kaminbesteck so hässlich aussehen musste und seine erste Design-Firma an den Start brachte.

Große Nachfrage nach Hygn.me-Säulen

Noch aus dem Auto heraus rief Wagner am 1. April einen Designer in Potsdam an und erteilte ihm den Auftrag, ein ästhetisches Möbel zu entwerfen, in dem Desinfektionsmittel, Masken und Einmalhandschuhe ansehnlich untergebracht und präsentiert werden können. „Hygiene in Zeiten einer Pandemie muss doch auch Spaß und Freude machen können und darf nicht nur Not und Übel sein“, sagt er. Eine Woche später war der erste Prototyp fertig. „Ende April hatten wir die ersten drei Lkw voll an unsere Stammkunden verkauft“, erzählt Wagner.

Die neue Marke Hygn.me war geboren und kam als eigenständige Firma unter das Dach der Conmoto-Gruppe. „Die Nachfrage ist groß. Wir verkaufen im Schnitt täglich 40 Hygiene-Stationen“, sagt Wagner. 3000 Säulen und Tische hat er bereits ausgeliefert – an Arztpraxen, Kliniken, Anwaltskanzleien, Bürogebäude, Friseure und Einzelhändler. „Wir bauen die Stationen aus dem modernen Werkstoff CDF. Die Kompaktplatte erfüllt auch Brandschutz-Anforderungen“, berichtet der Unternehmer.

20 Arbeitsplätze im Münsterland geschaffen

In seinem Werk in Lüdinghausen bei Münster hat er rund 20 Arbeitsplätze geschaffen, die Aufträge für Hygn.me abwickeln. Zur Geschäftsidee gehört nicht nur das Möbel an sich. „Handschuhe, Desinfektionsmittel und Gesichtsmasken liefern wir gleich mit“, sagt der Gründer. Wenn die Fächer leer sind, müssen die Kunden wie der Autobauer Bentley, der Kopierer-Hersteller Canon oder die Unternehmensberatungsgesellschaft Boston Consulting aber selbst nachfüllen. „Das Servicegeschäft ist für uns noch Zukunftsmusik. Dafür brauchen wir eine Logistik“, erklärt Wagner.

Der Geschäftsmann hat bereits zur Hygiene-Tochter CWS des Duisburger Familienkonzerns Haniel Kontakt aufgenommen, um eine mögliche Zusammenarbeit auszuloten. Die Waschraumausstatter haben einen Hygiene-Checkpoint auf den Markt gebracht, der an Gebäudeeingängen die Körpertemperatur der Besucher misst und überprüft, ob sie eine Maske tragen. Wagner erwartet, dass der Hygiene-Bedarf noch lange anhalten werde – auch nach Corona.

Verbraucher investieren in Gartenmöbel

Derweil läuft das traditionelle Geschäft langsam wieder an. „Vor der Pandemie haben wir 60 Prozent des Umsatzes mit Projekten und 40 Prozent mit Designmöbeln für Endkunden gemacht“, sagt der Conmoto-Chef. Zur Zeit wickelt er beispielsweise einen Auftrag für das Studentenwerk Essen ab. Ansonsten blickt er in eine ungewisse Zukunft. „Ob die Bürolandschaften so bleiben werden, ist völlig unklar“, erklärt Wagner im Hinblick auf die Ankündigung von Großkonzernen wie Siemens und Allianz, auch nach der Pandemie ihre Beschäftigten zur Hälfte von zu Hause aus arbeiten zu lassen.

Conmoto hatte in der Krise aber nicht nur mit Hygiene-Möbeln Erfolg. „Unser Umsatz mit Garten- und Outdoor-Möbeln ist um 40 Prozent gewachsen“, sagt Wagner. Während der Pandemie haben die Menschen oft das Urlaubsgeld in ihr Zuhause investiert. Bei Gartenstühlen und –tischen gilt der Conmoto-Chef im übrigen auch als Vorreiter. „Wir waren einer der ersten Anbieter, die Outdoor-Möbel aus Aluminium im Sortiment hatten“, so Wagner. „2005 haben wir auch HPL-Platten, die aus mehreren Papierschichten bestehen und in Harz getränkt sind, für den Einsatz im Möbelbau erfunden.“ Auch Bioethanol-Kamine stehen auf Wagners Liste der Erfindungen.

„Zeitloses und puristisches Design“

Dabei sieht er seine Rolle im Unternehmen eher als Kaufmann. „Ich hatte bislang immer das Glück, gute Ideen zum richtigen Zeitpunkt zu haben“, sagt der Gründer. Diese Ideen in Möbelstücke zu übersetzen sei Aufgabe der Designer, die für ihn arbeiten. „Unser Anspruch ist ein zeitloses und puristisches Design“, meint Wagner. Aus Kreationen der 90er Jahre hätten sich inzwischen bereits Klassiker entwickelt. Eine Hoffnung, die er auch auf seine Hygiene-Spender hegt.