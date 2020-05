Hygiene, freier Mittelsitz: So reagiert Eurowings auf Corona

Die Lufthansa-Tochter Eurowings bereitet sich darauf vor, dass die Corona-Pandemie die Luftfahrt über Jahre hinweg prägen wird. Neue Themen rücken nach Einschätzung von Eurowings-Chef Jens Bischof in den Vordergrund – allen voran die Hygiene. „Billig allein – das wird der Kunde nach Corona nicht mehr akzeptieren“, sagt Bischof in einer von der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung (WPV) organisierten Videokonferenz. Derzeit sei bei den Fluggästen eine große Unsicherheit angesichts der Reiserestriktionen zu spüren. „Es ist wahnsinnig schwierig, sich aktuell als Kunde zu orientieren. Was darf ich? Was darf ich nicht?“, gibt Bischof zu bedenken. Die Unsicherheit werde den Luftverkehr ebenso bremsen wie eine rückläufige Kaufkraft. Es könne bis zum Jahr 2023 dauern, ehe die Luftfahrtbranche wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen werde, vermutet Bischof.

„Die Reduzierung von Unsicherheit ist eines der ganz wesentlichen Konzepte, die jetzt zum Erfolg führen“, sagt der Eurowings-Chef. Wenn sich beispielsweise ein Kunde wohler fühle mit einem freien Mittelsitz, dann wolle das Eurowings künftig ermöglichen. Die Airline wolle dann allerdings auch einen Fluggast finden, „der diesen freien Mittelsitz zur Hälfte mitbezahlt“. Auch am Flughafen seien Veränderungen denkbar, sagt Bischof. So sei ein Boarding denkbar, bei dem sich nicht alle 180 Passagiere gleichzeitig versammeln müssen, sondern mit digitalen Hilfsmitteln Zeiten zugewiesen bekommen.

„Grundsätzlich eine sehr gute Luftqualität im Flugzeug“

Eurowings bittet derzeit alle Kunden, eigene Mund-Nase-Masken mit an Bord zu bringen und durchgehend während des Fluges tragen. Die Airline halte aber auch kostenlose Ersatzmasken bereit. Bischof betont, es gebe „grundsätzlich eine sehr gute Luftqualität im Flugzeug“ aufgrund der eingesetzten Filter. Von oben werde Luft in die Kabine gedrückt und im Boden abgesaugt. So entstehe ein Luftstrom, der die Verbreitung von Coronaviren erschwere. Hier habe das Flugzeug einen „Hygienevorteil“ etwa gegenüber Bussen oder Bahnen, sagt Eurowings-Chef Bischof.

„Wir werden nicht beim Kunden sparen“, beteuert er angesichts der schwierigen Lage der Branche. Die Belegschaft muss sich indes auf harte Zeiten einstellen. So will Eurowings in der Verwaltung voraussichtlich fast jeden dritten Arbeitsplatz abbauen. Von den derzeit 1000 Stellen in der Verwaltung werde das Unternehmen „ungefähr 300“ streichen.

Hoher Verlust, Kurzarbeit – Corona-Krise trifft Eurowings mit voller Wucht

Insgesamt gehören etwa 4000 Mitarbeiter zu Eurowings. Fast 70 Prozent der Beschäftigten seien seit April vollständig in Kurzarbeit. Er gehe davon aus, dass sich die Kurzarbeit noch länger hinziehen werde, „mit Sicherheit noch bis ins nächste Jahr“, sagt Bischof. Die Personalreduktion betrifft insbesondere die Standorte Köln und Düsseldorf. Die Lufthansa-Tochter hat wie die gesamte Branche starke Einbußen in der Coronakrise erlitten. Im April seien Eurowings knapp zwei Millionen Euro täglich „aus der Kasse geflossen“.

Er halte es für möglich, dass es zu einem Preiskampf bei den Flugtickets komme, wenn das Geschäft wieder anspringe, sagt Bischof. Es sei „durchaus damit zu rechnen, dass es sehr preisaggressive Angebote“ geben werde. „Sind wir darauf scharf? Nein, sind wir nicht“, betont Bischof aber.

Derzeit warten zahlreiche Kunden noch auf eine Erstattung von Ticketkosten für ausgefallene Flüge wegen der Corona-Pandemie. Der Eurowings-Chef versichert, man werde allen Kunden, die Gutscheine oder Umbuchungen ablehnten, das Geld für nicht erfolgte Flüge erstatten. Für Eurowings gehe es um einen dreistelligen Millionenbetrag, wenn alle Kunden Geld zurückforderten. Aufgrund der Vielzahl der Ansprüche und der Kurzarbeit sei der Berg der abzuarbeitenden Rückforderungen enorm.

Eurowings will Marktführerschaft in NRW verteidigen

Bischof, der seit März an der Spitze von Eurowings steht, legt ein Bekenntnis zu den Standorten Düsseldorf und Köln ab. „Wir sind die Nummer eins hier im Bundesland, und wir werden die Nummer eins bleiben“, betont er. Mehr als 50 Flugzeuge habe Eurowings allein in NRW stationiert. Dies entspreche der gesamten Flottengröße des Konkurrenten Condor. „Da halten wir auch deutlichen Abstand gegenüber Wettbewerbern wie Ryanair oder Easyjet“, fügt der Eurowings-Chef hinzu. Und diese Position wolle Eurowings ausbauen.

Mit 2(!) Passagieren an Bord hob #Eurowings-Flug #EW9844 von DUS nach #Olbia/#Sardinien ab.



Weil der Airport wegen der #Coronakrise gesperrt war, mussten sie wieder umkehren.



Bischof äußert sich auch dazu, dass ein Urlaubsflieger von Eurowings vor wenigen Tagen nicht auf Sardinien landen durfte und zum Flughafen Düsseldorf zurückfliegen musste – mit lediglich zwei Gästen an Bord. Der Vorfall ereignete sich, da der Flughafen Olbia für internationale Flüge noch bis zum 24. Juni gesperrt ist. Es habe ein „Missverständnis“ zwischen dem Flughafen und Eurowings gegeben, sagt Bischof. Das Unternehmen arbeite gerade an der Aufklärung. „Das ist uns nicht nur unangenehm, es kostet auch viel Geld“, betont der Manager. Der Flug sei auch „ökologisch schlimm“ gewesen – „und darf so nicht passieren“.