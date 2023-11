Karstadt-Mutter Signa ist pleite – Benkos Imperium wackelt

Wien/Essen. Die Signa Holding meldet in Wien Insolvenz an. Die Mutter von Galeria Karstadt Kaufhof macht dafür auch das Einzelhandelsgeschäft verantwortlich.

Die Karstadt-Mutter Signa ist pleite. Die Geschäftsführung der Dachgesellschaft Signa Holding erklärte am Mittwoch, sie werde „heute einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung für die Signa Holding GmbH beim Handelsgericht Wien einbringen“. Zudem beantrage sie die „Annahme eines Sanierungsplans“.

Das österreichische Firmenimperium des Milliardärs René Benko ließ in ihrer Mitteilung erkennen, dass es nicht um eine Abwicklung des Konzerns mit seinen mehr als 1000 Einzelfirmen geht. Ziel sei stattdessen „die geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs im Rahmen der Eigenverwaltung und die nachhaltige Restrukturierung des Unternehmens“. Darum hauptverantwortlich kümmern wird sich Arndt Geiwitz, an den Benko die Führung seines eigenen Konzerns unlängst auf Druck seiner Investoren abgegeben hatte.

Deutsche Signa-Tochter ist bereits insolvent

In der vergangenen Woche hatte bereits die deusche Immobilientocher Signa Real Estate Management Germany einen Konkursantrag beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg eingereicht. Sie gehört zur Immobiliengruppe Signa Prime, in der unter anderem die deutschen Luxuskaufhäuser KaDeWe, Altershaus und Oberpollinger sowie der Hamburger Elbtower gebündelt sind, dessen Bau jüngst unterbrochen wurde.

Berichte über dramatische Finanzierungsprobleme bei Signa verdichteten sich zuletzt zusehends. Insider sprachen unserer Redaktion gegenüber seit Wochen davon, dass sehr bald mehrere Insolvenzanträge gestellt werden könnten.

Welche Auswirkungen die Insolvenz der Mutter in Österreich auf die deutsche Warenhaustochter Galeria Karstadt Kaufhof hat, ist noch unklar. Allerdings lässt eine Begründung von Signa für den Insolvenzantrag der Holding in Wien hier aufhorchen: Es sei „bekannt, dass der Retailbereich – vor allem der stationäre Einzelhandel – in den letzten Jahren aufgrund externer Faktoren in Europa wirtschaftlich stark unter Druck geraten ist“, heißt es darin. Die Investitionen in diesem Bereich hätten nicht den erwarteten Erfolg gebracht. Galeria wähnt sich nach zwei überstandenen Insolvenzen auf dem Weg der Besserung, schreibt operativ wieder Gewinne, aber unterm Strich nach wie vor Verluste.

Zinswende bringt Benkos Immobilienimperium in Schieflage

Auch im Immobilienbereich hätten sich in den letzten Monaten externe Faktoren negativ auf die Geschäftsentwicklung ausgewirkt, womit vor allem die Folgen der Zinswende im Sommer 2022 gemeint sein dürften. Trotz erheblicher Bemühungen in den letzten Wochen habe Signa „die erforderliche Liquidität für eine außergerichtliche Restrukturierung nicht in ausreichendem Maße“ sicherstellen können.

Wie die Restrukturierung gelingen soll, was Signa für seine Handelstöchter plant, zu denen auch die Essener Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof gehört, blieb zunächst offen. Eigentlich müsste Signa noch 200 Millionen Euro in die Sanierung der 91 deutschen Kaufhäuser investieren – das hatte Benko der Gläubigerversammlung im Insolvenzplan versprochen, mit dem das Unternehmen in diesem Sommer die zwei Insolvenz in Eigenregie binnen drei Jahren hinter sich gelassen hat. Nun, da die Muttergesellschaft selbst pleite ist, ist fraglicher denn je, ob das Geld noch nach Essen fließt.

Steag-Sanierer nahm Aufgabe bei Signa nicht an

Auch eine Personalie ließ unlängst nicht Gutes erahnen: Der Steag-Sanierer Ralf Schmitz sollte bei der Neuaufstellung der angeschlagenen österreichischen Handels- und Immobiliengruppe von Benko eigentlich eine Schlüsselrolle spielen und die Restrukturierung managen. Doch Schmitz werde das Signa-Mandat, für das er vorgesehen gewesen sei, nicht annehmen, erfuhr unsere Redaktion am Montag aus dem Umfeld des Unternehmens.

