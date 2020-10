Krupp-Stiftung sagt Förderpreis wegen Corona-Krise ab

Essen. Die Krupp-Stiftung hat ihren mit einer Million Euro dotierten Förderpreis erstmals abgesagt. Für das nächste Jahr läuft aber eine Ausschreibung.

Erstmals seit Jahren fällt der traditionsreiche und mit einer Million Euro dotierte Krupp-Förderpreis in diesem Jahr aus – aufgrund der Corona-Pandemie, wie die Krupp-Stiftung betont. Für das kommende Jahr hat die Thyssenkrupp-Großaktionärin den Förderpreis für junge Hochschullehrer nun allerdings wieder ausgeschrieben. Mit der Auszeichnung sollen Nachwuchsforscher der Natur- und Ingenieurwissenschaften „mit herausragender Qualifikation“ gefördert werden, erklärte die Stiftung am Mittwoch in einer Mitteilung.

Bereits seit 1986 verleiht die Krupp-Stiftung bei einer Festveranstaltung in der Essener Villa Hügel den hochdotieren Förderpreis. Lediglich in diesem Jahr habe die Preisvergabe aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen müssen. „Wir haben nicht vor, den Preis abzuschaffen“, sagte Stiftungschefin Ursula Gather unlängst im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der Krupp-Förderpreis soll nach Darstellung der Stiftung Freiräume für die Arbeit der Wissenschaftler schaffen. Den Preisträgern wolle die Krupp-Stiftung ermöglichen, „sich unabhängig von öffentlichen Mitteln ein optimales Arbeitsumfeld zu schaffen“.

Krupp-Stiftung präsentiert sich auf Instagram

Die Stiftung ist größte Einzelaktionärin des angeschlagenen Stahl- und Industriegüterkonzerns Thyssenkrupp – und abhängig von den Dividenden des Unternehmens. Noch könne die gemeinnützige Stiftung ihren Förderauftrag erfüllen, sagte Gather kürzlich der Börsen-Zeitung. Nach zwei weiteren dividendenlosen Jahren indes „wäre es schwierig, neue Projekte in das Förderprogramm aufzunehmen“.

Der Stiftung komme angesichts der Jahre ohne Dividende zugute, dass sie „immer sehr konservativ finanziell geplant“ habe, betonte Gather gegenüber unserer Redaktion. „Gleichzeitig wollen wir die Stiftung weiterentwickeln, unter anderem, indem wir uns kommunikativ weiter öffnen und unsere Digitalisierung vorantreiben.“ So präsentiert sich die Stiftung seit kurzem beim Onlinedienst Instagram.