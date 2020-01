Projekt für Ältere: Land NRW dreht „Zwar“ den Geldhahn zu

Arbeit ist mehr als reiner Broterwerb. Für viele Generationen jedenfalls. Als vor über 40 Jahren das Projekt „Zwischen Arbeit und Ruhestand“ (Zwar) in Dortmund startete, hatte man insbesondere Arbeiter aus Kohle und Stahl im Blick, denen durch Strukturbrüche unerwartet früh die Rente drohte. Die Zwar-Idee: Statt mit einem Kissen unter den Ellenbogen im Fenster abzuhängen oder in die Glotze zu starren, sollten die jungen Älteren motiviert und aktiviert werden, um einer Vereinsamung nach dem abrupten Abschied aus dem Arbeitsleben vorzubeugen. Zwar funktioniert mit rund 10.000 Aktiven in NRW – noch. Nach 40 Jahren hat das Land Nordrhein-Westfalen zum Jahresende 2019 den Geldhahn für die Zentralstelle in Dortmund zugedreht.

Seit Januar fließt kein Cent mehr

Seit 1983 förderte das Land das Projekt, aus dem inzwischen ein Verein geworden ist. Knapp 600.000 Euro jährlich flossen zuletzt, um ein Team von bis zehn Hauptamtlichen zu finanzieren, die als Starthelfer und Begleiter für die Gruppen fungierten. Im verantwortlichen Gesundheitsministerium kam CDU-Minister Karl-Josef Laumann nach dem Regierungswechsel offenbar recht schnell zu der Ansicht, dass Preis und Leistung nicht stimmten. Eigentlich sollte der Trägerverein bereits 2019 nicht mehr unterstützt werden, weil die Zahl der Neugründungen von Gruppen 2017 weit hinter der Zielmarke von 30 zurückgeblieben war. Im zuständigen Landtagsausschuss war Zwar 2018 noch einmal Thema. Schließlich gab es eine Schonfrist und für 2019 noch einmal die volle Förderung.

Seit dem 1. Januar fließt vom Land für die Unterstützung der 10.000 jungen Älteren allerdings kein Cent mehr. Mit einer Onlinepetition hatte Zwar versucht, ein schrittweises Abschmelzen der Unterstützung bis 2021 zu erwirken. Bisher vergeblich. Das Landesministerium sieht die Kommunen gefordert, die Gruppen zu unterstützen. „Wie viele andere Ansätze kirchlicher, verbandlicher oder freier Träger in der Altenhilfe erfüllen Zwar-Netzwerke diese Leistungen und sollten daher durch die Kommunen initiiert, begleitet und finanziert werden. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat nach gründlicher Abwägung entschieden, die Zwar-Zentralstelle in Dortmund nicht weiter zu fördern“, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme des Ministeriums.

Mitgliedschaft keine Voraussetzung

Laut Zwar-Geschäftsführer Marc Bagusch unterstützen die Kommunen die Gruppen vor Ort in aller Regel: „Meist übernehmen Bürger- oder Oberbürgermeister die Schirmherrschaft.“ Wie in Herdecke an der Ruhr beispielsweise. Zur Gruppe gehören hier rund 80 Mitglieder. Die Zahl variiert, weil Zwar, anders als in einem Verein, keine feste Mitgliedschaft voraussetzt. Das Prinzip beruht darauf, dass sich Interessierte ohne Zwang und Vereins-Hierarchien zusammenfinden und basisdemokratisch und selbstbestimmt ihre Freizeit gestalten. „Über 40 Prozent der Menschen tauchen sonst nirgendwo auf, sie sind vereinsfremd“, sagt Bagusch.

Und sie fühlen sich noch jung. „Bei der AWo, das sind ja alte Leute die Bingo spielen. Hier sind noch so viel Feuer und Ideen drin“, sprudelt es aus Elisabeth Arentz aus der Herdecker Gruppe heraus.

„Das Faszinierende an Zwar ist, dass es eben kein Verein ist und keiner den Vorsitz hat“, sagt Wilfried Hoppe, Mitbegründer der Herdecker Gruppe, die sich alle 14 Tage trifft, um Freizeit zu organisieren – vom Ausflug über eine Partie Boule, gemeinsamen Urlauben bis hin zu Schulprojekten, bei denen die Mitglieder Expertise aus ihren reichen Arbeitsleben einbringen. Die Herdecker sind laut Zwar eine besonders gut funktionierende Gruppe. „Wir sind sehr selbstständig und dennoch brauchen wir die Zentralstelle immer wieder für neue Impulse“, mahnt Hans-Joachim Wackrow.

Zwar-Geschäftsführer Marc Bagusch und der Vorsitzende Klaus Beiler, ehemaliger Arbeitsdirektor bei Thyssenkrupp, haben die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, die Strukturen erhalten zu können. Inzwischen konnte ein Teil der benötigten Gelder über andere Projekttöpfe und Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds kompensiert werden. Dennoch klafft eine erhebliche Finanzierungslücke, um weiter Spezialisten wie Gerontologen und Sozialpädagogen für die Begleitung tausender junger Älterer im Land beschäftigen zu können.

Zwar läuft zur Zeit auf Sparflamme. Einen Funken Hoffnung gibt es noch: Im Petitionsausschuss soll die Förderung und der Erhalt der Zentralstelle noch einmal Thema sein. Ob Zwar tatsächlich auf die Tagesordnung am 4. Februar gerutscht ist, wissen Bagusch und Co. allerdings nicht genau. Irgendwie herrscht Funkstille zwischen Dortmund und Düsseldorf.