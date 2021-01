Landesregierung hofft auf Biden-Effekt für Exportwirtschaft​

Düsseldorf/Essen. NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart wünscht sich nach der Abwahl von Trump einen neuen Anlauf für Handelsgespräche der EU mit den USA.

Mit dem Beginn der Präsidentschaft von Joe Biden in den USA sind nach Einschätzung von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart große Chancen für Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen verbunden. „Der Machtwechsel in Washington hin zu Präsident Biden, der die Zusammenarbeit mit Europa schätzt, eröffnet die Chance für einen Neustart auch in den transatlantischen Handelsbeziehungen“, sagte Pinkwart unserer Redaktion. NRW sei der amerikanischen Wirtschaft eng verbunden. „Die USA sind einer unserer wichtigsten Exportmärkte“, betonte Pinkwart.

Der FDP-Politiker, der seit Jahresbeginn Vorsitzender der Wirtschaftsministerkonferenz auf Bundesebene ist, wünscht sich einen neuen Anlauf für Handelsgespräche der Europäischen Union mit den USA. „Das wäre ein starkes Signal an unsere Partner in der neuen Administration“, sagte Pinkwart mit Blick auf die Amtseinführung von Biden.

Seit Sommer 2013 wurden zwischen der EU und den USA Verhandlungen über ein Abkommen zum Abbau von Zöllen und anderen Handelsbarrieren geführt. Seit Anfang 2017 pausierten die Verhandlungen mit der US-Regierung unter Präsident Donald Trump.

Pinkwart verwies darauf, dass es in der Corona-Krise insbesondere die Exportwirtschaft sei, die in NRW die Konjunktur stabilisiere. „Der Export ist der Wachstumsmotor, der den beginnenden Aufschwung trägt“, sagte Pinkwart. Während der neuerliche Lockdown die Binnenkonjunktur schwäche, erweise sich die Außenwirtschaft seit Sommer 2020 als Stabilitätsanker. Im Jahr 2021 ist aus Sicht der Landesregierung ein Exportwachstum von rund zehn Prozent realistisch – das stärkste Plus seit mindestens zehn Jahren.

"Geschäft auf vielen Auslandsmärkten schwieriger"

Zuletzt wurde der Außenhandel von Protektionismus geprägt. Der Präsident der Industrie- und Handelskammern in NRW, Thomas Meyer, erklärte kürzlich, die Unternehmen beobachteten in der Corona-Krise, „wie das internationale Geschäft auf vielen Auslandsmärkten schwieriger wird“, etwa durch den Brexit und die handelspolitischen Auseinandersetzungen der EU mit den USA. Die Entwicklung verunsichere viele Unternehmen.

Die USA sind nach Angaben der Landesregierung der viertwichtigste Exportkunde von NRW. Viele nordrhein-westfälische Unternehmen sind in den USA aktiv, unter anderem Bayer, DHL, Evonik, Henkel, Lanxess, Lufthansa, Metro, Miele, Oetker, Schenker, Thyssenkrupp oder Zentis. Aber auch der starke NRW-Mittelstand sei oft in den USA engagiert.

Rund 1500 US-Unternehmen mit 180.000 Mitarbeitern in NRW

Ein Fünftel aller im vergangenen Jahr in Deutschland neu angesiedelten US-Unternehmen haben sich Ministeriumsangaben zufolge in NRW niedergelassen. Insgesamt seien rund 1500 US-Unternehmen mit 180.000 Mitarbeitern in NRW tätig, unter anderem bei Amazon, FedEx, Ford, QVC oder UPS. NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart spricht von einer „hervorragenden Ausgangsposition für den weiteren Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen auf Basis eines Freihandelsabkommens“.

Der Minister hatte vor wenigen Tagen eine neue Außenwirtschaftsstrategie für NRW vorgestellt. Diese orientiere sich an „Megatrends“ wie Globalisierung, Digitalisierung, Ökologie und Themen rund um Pandemien und Naturkatastrophen. Unter dem Dach der neuen Landesgesellschaft NRW.Global Business bündelt das Ministerium künftig die Investoren- und Standortwerbung sowie die Bereiche Markterschließung und Exportförderung. Die Gesellschaft mit knapp 100 Beschäftigten in Düsseldorf und 16 Auslandsbüros soll internationale Investoren und NRW-Unternehmen unterstützen.