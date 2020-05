Landwirte wollen Schadwald in Ackerfläche umwandeln

Der Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV), Hubertus Beringmeier, fordert wegen erneuter Dürre eine Lockerung des Grünlandumbruchverbotes. Zudem könne nach Ansicht der Landwirte Schadwald als Anbaufläche genutzt werden.

„Seit Frühjahrsbeginn hat es bei mitunter ungewöhnlich warmen Temperaturen für diese Jahreszeit zu wenig Niederschläge gegeben. Gleichzeitig ist das genau der Zeitraum, in dem unsere Pflanzen für das Wachstum dringend Wasser brauchen, denn die Feuchtigkeit ist für den Graswuchs und das Keimen der Saat dringend notwendig“, erklärte Beringmeier bei einem Besuch auf einem Biohof in Wenden im Sauerland.

Das Grünlandumbruchverbot verhindert die Umnutzung von Weiden und Wiesen als Ackerbaufläche und ist als Beitrag zum Naturschutz gedacht. Gerade in bergigen Regionen wie in Südwestfalen sei in Hanglagen häufig Grünland zu finden. Der Grünschnitt wird als Futter genutzt, etwa für Milchvieh. Bei Trockenperioden mit dann kurzen heftigen Regengüssen, fließe das meiste Wasser zu schnell ab, so dass im Ergebnis weniger Gras wachse.

Das dritte Dürrejahr droht

„Normalerweise machen wir drei Grasschnitte pro Jahr. In den vergangenen zwei Dürrejahren waren die Auswirkungen der Trockenheit bereits deutlich spürbar, sie führten zu weniger Grasschnitten und in der Folge zu einer Verknappung unserer Futtermitteln. Generell stehen Biobetrieben geringere Nährstoffmengen für ihre Flächen zur Verfügung und ernten in der Folge weniger als konventionelle Betriebe. Und der Zukauf von Öko-Futter ist ebenfalls teurer“, erläutert Biobauer Bernd Eichert aus Wenden.

Die Landwirte plädieren dafür, Grünland in Hanglagen auch mit Pflanzen wie Kleegras, Hafer oder Hülsenfrüchten bebauen zu dürfen, die Trockenheit besser vertrügen und als Futteralternative dienen könnten. Michael Richard, selbst Milchviehhalter aus Lennestadt-Petmecke und Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Olpe, fordert zudem eine Diskussion darüber, die landwirtschaftliche Wiederbewirtschaftung bisheriger Forstflächen zu ermöglichen, die aufgrund von Schäden durch Borkenkäfer und Stürme langfristig wegfallen. „Eine solche Umsetzung wäre ökonomisch und ökologisch sehr sinnvoll“, so Richard.